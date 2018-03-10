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Выступая в феврале перед парламентом, новый генпрокурор Виктор Шокин заверил, что всерьез займется теми, кто, прикрываясь статусом, творит беззаконие. Но никто из депутатов и подумать не мог, что эти слова коснутся их самым прямым образом.