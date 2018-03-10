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    люстрация

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Ростислав Кравец
    Трехлетие люстрации: в Украине процветают самосуд и суд Линча
    18:40 17.10.2017
    859Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Государство заявило, что выгонит чиновников, которые работали во времена президентства Януковича, но избавилось от порядка 5 тысяч служащих. Их место заняли их же заместители. И, как следствие, особо недовольные граждане занялись народной люстрацией - самосудом.
    Наливайченко: новый генпрокурор должен пролюстрировать систему
    Наливайченко: новый генпрокурор должен "пролюстрировать" систему 
    07:23 14.05.2016
    430Дело Новинского. Прикосновенен
    Валентин Наливайченко, экс-глава СБУ и председатель ОО "Антикоррупционное движение", в прямом эфире Шустер LIVE рассказал, какая должна быть главная задача нового генпрокурора.
    Лидер фракции Оппозиционный блок Юрий Бойко. Архивное фото
    "Оппозиционный блок" требует изменить закон о люстрации
    23:58 21.03.2016
    227Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По заявлению "Оппозиционного блока", власть не имеет права игнорировать мнение Венецианской комиссии. Главная претензия ЕС к закону о люстрации - вина человека должна быть доказана, работа при предыдущих властях Украины не может считаться виной.
    У АП требовали прекратить саботаж люстрации. Архивное фото
    Венецианская комиссия рекомендовала Украине изменить закон о люстрации
    00:38 21.03.2016
    874Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По словам президента Венецианской комиссии Джонни Букиккио, организация разочарована отсутствием реформ в Украине, так как она "долгое время работала ради демократии в этой стране".
    У АП требовали прекратить саботаж люстрации. Архивное фото
    Макитра: люстрацию в Украине могут отменить
    19:57 18.03.2016
    295Новые чистки в рамках закона о люстрации
    В украинских реалиях процесс люстрации блокируется, заявил политический эксперт Ярослав Макитра. По его словам, люстрацию даже могут отменить.
    У АП требовали прекратить саботаж люстрации. Архивное фото
    Жернаков: в ближайшее время не удастся обновить корпус чиновников
    19:50 18.01.2016
    88Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Эксперт по вопросам судебной реформы "Реанимационного пакета реформ" Михаил Жернаков считает, что некоторые чиновники считают, что закон "Об очищении власти" можно не выполнять.
    Мусорная люстрация главы профсоюзов Ровенской области. Видео
    Мусорная люстрация главы профсоюзов Ровенской области 
    22:27 08.12.2015
    304Люстрация мусорным баком
    Председателя Ровенской областной федерации профессиональных союзов Николая Шершуна активисты бросили в мусорный бак под стенами Ровенской облгосадминистрации.
    Государственная фискальная служба
    Эксперт рассказал, что изменится в ГФС после кадровой чистки
    21:04 31.10.2015
    156Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По словам эксперта, в первую очередь, нужно ждать набора новых людей. Вице-президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" предполагает, что этим будет заниматься определенная компания.
    Наталия Яресько
    Яресько прошла люстрационную проверку
    12:32 09.10.2015
    368Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Соответствующее заявление опубликовано на сайте Верховной Рады. Согласно сообщению, парламентский аппарат провел проверку "достоверности сведений о применении запретов".
    Работники милиции. Архивное фото
    Во Львове депутата горсовета бросили в мусорный бак и облили кефиром
    11:49 30.08.2015
    443Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По словам депутата городского совета Андрея Хомицкого, более десятка мужчин спортивного телосложения в камуфляжной форме с шевроном "Карпатской Сечи" напали на него в центре Львова.
    Верховная Рада
    Депутаты, на выход! Кто из избранников окажется за решеткой
    17:52 22.04.2015
    1195Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Выступая в феврале перед парламентом, новый генпрокурор Виктор Шокин заверил, что всерьез займется теми, кто, прикрываясь статусом, творит беззаконие. Но никто из депутатов и подумать не мог, что эти слова коснутся их самым прямым образом.
    Генпрокуратура Украины
    В рамках люстрации уволены более 180 работников органов прокуратуры
    16:18 26.03.2015
    312
    С 11 марта проводятся проверки в отношении прокуроров областного уровня, городских, районных, межрайонных, районных в городах и приравненных к ним военных прокуроров, их первых заместителей и заместителей.
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    У Венецианской комиссии нет вопросов к закону о люстрации - Минюст
    11:49 21.03.2015
    188Новые чистки в рамках закона о люстрации
    По словам Петренко, после консультаций практически все вопросы экспертов сняты с повестки дня. Комиссия "подтвердила право увольнять чиновников не "поштучно", а по коллективному критерию".
    Заседание Верховной Рады
    Рада приняла закон, позволяющий военнослужащим избежать люстрации
    13:48 27.01.2015
    468Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Соответствующий документ на внеочередном заседании парламента во вторник поддержали 241 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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