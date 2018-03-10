Государство заявило, что выгонит чиновников, которые работали во времена президентства Януковича, но избавилось от порядка 5 тысяч служащих. Их место заняли их же заместители. И, как следствие, особо недовольные граждане занялись народной люстрацией - самосудом.
По заявлению "Оппозиционного блока", власть не имеет права игнорировать мнение Венецианской комиссии. Главная претензия ЕС к закону о люстрации - вина человека должна быть доказана, работа при предыдущих властях Украины не может считаться виной.
По словам эксперта, в первую очередь, нужно ждать набора новых людей. Вице-президент "Украинского союза промышленников и предпринимателей" предполагает, что этим будет заниматься определенная компания.
Выступая в феврале перед парламентом, новый генпрокурор Виктор Шокин заверил, что всерьез займется теми, кто, прикрываясь статусом, творит беззаконие. Но никто из депутатов и подумать не мог, что эти слова коснутся их самым прямым образом.
С 11 марта проводятся проверки в отношении прокуроров областного уровня, городских, районных, межрайонных, районных в городах и приравненных к ним военных прокуроров, их первых заместителей и заместителей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".