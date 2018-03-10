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    интеграция

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Флаг Косово
    Палки в колеса евроинтеграции Косово
    17:59 02.02.2018
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    В Косово и далее действуют мощные кланы, созданные еще в период войны конца 90-х, и они управляют обществом, а политическая элита Косово не готова меняться, и это самая большая проблема, отметил политолог.
    Президент Украины Петр Порошенко, президент Латвии Вейонис, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Швеции Стефан Левен на саммите Восточного партнерства в Брюсселе
    ЕС сказал европерспективе Украины окончательное "прощай"?
    11:37 28.11.2017
    5265Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Саммит "Восточного партнерства" показал, что сама идея такого партнерства окончательно исчерпала себя и выполнила все свои задачи: имитировать европейскую интеграцию ряда стран, включая Украину, не обещая им членство в ЕС, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Так глубоко, что эхо. Об интеграции Украины в Европу
    15:06 26.09.2017
    1258Европа открывает для украинцев свои границы
    За истекшие три месяца из пяти с лишним миллионов украинцев, съездивших в Европу в основном на уборку клубники в Польшу или на стройки Испании, всего четыре процента ездили по безвизу.
    Георгий Тука
    Тука: беженцы с Донбасса не могут интегрироваться в России
    22:04 03.08.2017
    776Донбасс: новое перемирие
    По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туку, никакой программы по интеграции беженцев с Донбасса не существует в Российской Федерации.
    Политический эксперт, директор консалтинговой компании Партия власти Елена Дьяченко
    Законопроект о реинтеграции Донбасса. Комментарий эксперта 
    18:48 01.07.2017
    1064Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Финального законопроекта о деоккупации Донбасса еще нет, но в целом непонятно, о чем идет речь, отметила политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.
    Андрей Парубий. Архивное фото
    Парубий сказал, когда завершат работу над законом о реинтеграции Донбасса
    18:32 25.06.2017
    795Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Как сообщил глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий, полный текст законопроекта о реинтеграции Донбассе пока не готов, но рабочая группа уже определилась с основными его положениями.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Интеграцию в Европу поддерживает большинство украинцев - Порошенко
    13:43 14.05.2017
    401Европа открывает для украинцев свои границы
    По словам Порошенко, украинский народ единым фронтом стоит на защите европейских ценностей, защите свободы, демократии, суверенитета, территориальной целостности и независимости.
    Украинский военный
    Реинтеграция Донбасса по хорватскому сценарию будет болезненной - Гайдай
    03:16 22.11.2016
    2061Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Аналитик Института мировой политики Дарья Гайдай в эфире ГС заявила, что в ходе реинтеграции региона необходимо урегулировать много практических моментов, иначе они могут перерасти в новые конфликты и провоцировать еще большую нестабильность.
    Леонид Кравчук
    Леонид Кравчук сообщил, почему Украину не принимают в ЕС
    09:00 28.08.2016
    12417Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Как заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью РИА Новости Украина, сегодня главным успехом Украины является определение окончательного европейского курса страны.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Урегулирование в Донбассе не должно быть за счет евроинтеграции - Яценюк
    18:46 27.03.2016
    2590Донбасс: мир или война.
    По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, любое урегулирование не может означать компромиссов относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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