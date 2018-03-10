В Косово и далее действуют мощные кланы, созданные еще в период войны конца 90-х, и они управляют обществом, а политическая элита Косово не готова меняться, и это самая большая проблема, отметил политолог.
Саммит "Восточного партнерства" показал, что сама идея такого партнерства окончательно исчерпала себя и выполнила все свои задачи: имитировать европейскую интеграцию ряда стран, включая Украину, не обещая им членство в ЕС, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
По словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туку, никакой программы по интеграции беженцев с Донбасса не существует в Российской Федерации.
Аналитик Института мировой политики Дарья Гайдай в эфире ГС заявила, что в ходе реинтеграции региона необходимо урегулировать много практических моментов, иначе они могут перерасти в новые конфликты и провоцировать еще большую нестабильность.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".