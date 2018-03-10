Аналитик Института мировой политики Дарья Гайдай в эфире ГС заявила, что в ходе реинтеграции региона необходимо урегулировать много практических моментов, иначе они могут перерасти в новые конфликты и провоцировать еще большую нестабильность.
Амнистия для представителей ЛНР и ДНР планируется в Украине по хорватскому сценарию. Эксперты подтверждают, что нашей стране следует обратиться к европейскому опыту, и не только в плане амнистии, но и касательно принципов решения конфликтов в целом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".