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Амнистия для представителей ЛНР и ДНР планируется в Украине по хорватскому сценарию. Эксперты подтверждают, что нашей стране следует обратиться к европейскому опыту, и не только в плане амнистии, но и касательно принципов решения конфликтов в целом.