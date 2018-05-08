Кардашьян, Перри и бал. Знаменитости поразили тиарами и крыльями

В Нью-Йорке состоялся ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2018. В этом году известные дизайнеры продемонстрировали взаимоотношение моды и религии, реализовав тему мероприятия "Божественные тела: мода и католическое воображение".

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По знаменитым ступеням прошлись сестры Кардашьян, Рианна, Дженнифер Лопес, Жизель Бюндхен, Синди Кроуфорд, Мадонна и многие другие.

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Звезды гордо позировали в тиарах и нимбах над головами, а Кэтти Перри поразила огромными крыльями ангела.