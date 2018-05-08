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    Фотоленты

    Кардашьян, Перри и бал. Знаменитости поразили тиарами и крыльями

    (обновлено: )241
    Красная дорожка Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Ким Кардашьян на балу Института костюма Met Gala 2018.
    Красная дорожка Met Gala 2018. Певица Рианна на балу Института костюма Met Gala 2018.
    Красная дорожка Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Певица Мадонна на балу Института костюма Met Gala 2018.
    Красная дорожка Met Gala 2018. Джордж и Амаль Клуни на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Фрэнсис Макдормэнд на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Приянка Чопра на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Сара Джессика Паркер на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Ким Кардашьян на балу Института костюма Met Gala 2018.
    Красная дорожка Met Gala 2018. Модель Кара Делевинь на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Модель Винни Харлоу на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Илон Маск на балу Института костюма Met Gala 2018.
    Красная дорожка Met Gala 2018. Модель Хеллен Ласичан, дизайнер Стелла Макартни и певец Фаррелл Уильямс на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Дженифер Лопес на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Ники Минаж на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Сара Джессика Паркер на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Блєк Лайвли на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Сара Джессика Паркер и Энди Коэн на балу Института костюма Met Gala 2018
    Красная дорожка Met Gala 2018
    Певица Кети Перри на балу Института костюма "Met Gala 2018".
    Красная дорожка Met Gala 2018. Ким Кардашьян на балу Института костюма Met Gala 2018.
    Ким Кардашьян на балу Института костюма "Met Gala 2018".
    REUTERS Brendan McDermid
    Красная дорожка Met Gala 2018. Певица Рианна на балу Института костюма Met Gala 2018.
    Певица Рианна на балу Института костюма "Met Gala 2018".
    Красная дорожка Met Gala 2018
    Дизайнер Джереми Скотт и певица Карди Б на балу Института костюма "Met Gala 2018".
    REUTERS Carlo Allegri
    Красная дорожка Met Gala 2018. Певица Мадонна на балу Института костюма Met Gala 2018.
    Певица Мадонна на балу Института костюма "Met Gala 2018".
    REUTERS Brendan McDermid
    Красная дорожка Met Gala 2018. Джордж и Амаль Клуни на балу Института костюма Met Gala 2018
    Джордж и Амаль Клуни на балу Института костюма "Met Gala 2018"
    REUTERS Brendan McDermid
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Фрэнсис Макдормэнд на балу Института костюма Met Gala 2018
    Актриса Фрэнсис Макдормэнд на балу Института костюма "Met Gala 2018"
    REUTERS Carlo Allegri
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Приянка Чопра на балу Института костюма Met Gala 2018
    Актриса Приянка Чопра на балу Института костюма "Met Gala 2018"
    REUTERS Carlo Allegri
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Сара Джессика Паркер на балу Института костюма Met Gala 2018
    Актриса Сара Джессика Паркер на балу Института костюма "Met Gala 2018"
    REUTERS Carlo Allegri
    Красная дорожка Met Gala 2018. Ким Кардашьян на балу Института костюма Met Gala 2018.
    Ким Кардашьян на балу Института костюма "Met Gala 2018".
    REUTERS Brendan McDermid
    Красная дорожка Met Gala 2018. Модель Кара Делевинь на балу Института костюма Met Gala 2018
    Модель Кара Делевинь на балу Института костюма "Met Gala 2018"
    REUTERS Carlo Allegri
    Красная дорожка Met Gala 2018. Модель Винни Харлоу на балу Института костюма Met Gala 2018
    Модель Винни Харлоу на балу Института костюма "Met Gala 2018"
    REUTERS Carlo Allegri
    Красная дорожка Met Gala 2018. Илон Маск на балу Института костюма Met Gala 2018.
    Илон Маск на балу Института костюма "Met Gala 2018".
    REUTERS Brendan McDermid
    Красная дорожка Met Gala 2018. Модель Хеллен Ласичан, дизайнер Стелла Макартни и певец Фаррелл Уильямс на балу Института костюма Met Gala 2018
    Модель Хеллен Ласичан, дизайнер Стелла Макартни и певец Фаррелл Уильямс на балу Института костюма "Met Gala 2018"
    REUTERS Eduardo Munoz
    Красная дорожка Met Gala 2018. Дженифер Лопес на балу Института костюма Met Gala 2018
    Дженифер Лопес на балу Института костюма "Met Gala 2018"
    REUTERS
    Красная дорожка Met Gala 2018. Ники Минаж на балу Института костюма Met Gala 2018
    Ники Минаж на балу Института костюма "Met Gala 2018"
    REUTERS Eduardo Munoz
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Сара Джессика Паркер на балу Института костюма Met Gala 2018
    Актриса Сара Джессика Паркер на балу Института костюма "Met Gala 2018"
    REUTERS Carlo Allegri
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Блєк Лайвли на балу Института костюма Met Gala 2018
    Актриса Блєк Лайвли на балу Института костюма "Met Gala 2018" и
    REUTERS Carlo Allegri
    Красная дорожка Met Gala 2018. Актриса Сара Джессика Паркер и Энди Коэн на балу Института костюма Met Gala 2018
    Актриса Сара Джессика Паркер и Энди Коэн на балу Института костюма "Met Gala 2018"
    REUTERS Carlo Allegri

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    Певица Кети Перри на балу Института костюма "Met Gala 2018".

    В Нью-Йорке состоялся ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2018. В этом году известные дизайнеры продемонстрировали взаимоотношение моды и религии, реализовав тему мероприятия "Божественные тела: мода и католическое воображение".

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    По знаменитым ступеням прошлись сестры Кардашьян, Рианна, Дженнифер Лопес, Жизель Бюндхен, Синди Кроуфорд, Мадонна и многие другие.

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    Звезды гордо позировали в тиарах и нимбах над головами, а Кэтти Перри поразила огромными крыльями ангела.

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