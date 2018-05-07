Девушка с голубыми волосами из Украины завоевывает сердца и души поклонников

Украинская диджей Эвка Рокс — красивая модель с голубыми волосами. У 29-летней красотки есть двое прекрасных сыновей и муж. На своей странице в Instagram Эвка делится горячими снимками со своих многочисленных фотосессий и отдыха.

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Девушка обладает прекрасной спортивной фигурой и выразительными глубокими глазами. Такое сочетание гарантирует успех практически на любой сцене.

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