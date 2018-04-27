Оголилась и легла на стол. Ким Кардашьян шокировала мир отчаянным снимком

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Знаменитость Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram фотографию в обнаженном виде, чтобы, по всей видимости, отвлечь внимание поклонников от постов ее мужа, рэпера Канье Уэста в Twitter.

@kimkardashian Ким Кардашьян

В продолжение рекламной кампании, посвященной ее новому аромату, Кардашьян сфотографировалась, лежа на столе без одежды и прикрывая грудь рукой. Многих возмутило поведение 37-летней женщины и ее супруга.

​"Ты просто отвратительна. Какой позор. Ты же мать, имей к себе хоть немного уважения", — комментировали одни.

"Когда муж ведет себя как идиот, нужно срочно переключить внимание мира на себя", — писали другие.

"Лучше следи за своим мужем", — рекомендовали третьи.

Ранее Кардашьян уже шокировала пользователей снимком свои интимных мест, еле прикрываемых рукой.