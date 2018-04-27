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    Культура

    Оголилась и легла на стол. Ким Кардашьян шокировала мир отчаянным снимком

    (обновлено: )77910
    Знаменитая американка с армянскими корнями Ким Кардашьян сфотографировалась, лежа на столе без одежды и прикрывая грудь рукой. Многих возмутило поведение 37-летней женщины.
    Ким Кардашьян
    @kimkardashian

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Знаменитость Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram фотографию в обнаженном виде, чтобы, по всей видимости, отвлечь внимание поклонников от постов ее мужа, рэпера Канье Уэста в Twitter.

    @kimkardashian
    Ким Кардашьян

    В продолжение рекламной кампании, посвященной ее новому аромату, Кардашьян сфотографировалась, лежа на столе без одежды и прикрывая грудь рукой. Многих возмутило поведение 37-летней женщины и ее супруга.

    ​"Ты просто отвратительна. Какой позор. Ты же мать, имей к себе хоть немного уважения", — комментировали одни.

    "Когда муж ведет себя как идиот, нужно срочно переключить внимание мира на себя", — писали другие.

    "Лучше следи за своим мужем", — рекомендовали третьи.

    Ранее Кардашьян уже шокировала пользователей снимком свои интимных мест, еле прикрываемых рукой.

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