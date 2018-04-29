Как живет самый известный мопс в мире: дружба с котами и пародии на Кардашьян

Собака породы мопс по кличке Даг является одной из самых популярных и известных в мире. Хозяева Дага ведут его аккаунт в Instagram, где пес смог собрать уже более трех миллионо подписчиков.

Даг известен не только своими милыми и потешными фото в человеческом прикиде, за компьюетром и за бокалом коктейля. Его также приглашали на роль в сериал-пародию "Теории большого взрыва".

Кроме того, Даг с помощью парика смог успешно спародировать серию селфи американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

На нескольких фото мопс также появляется в компании своего друга — белого кота.

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