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    Как живет самый известный мопс в мире: дружба с котами и пародии на Кардашьян

    (обновлено: )129
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Даг — самый популярный мопс в интернете
    Фото instagram.com/itsdougthepug

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    Даг — самый популярный мопс в интернете

    Собака породы мопс по кличке Даг является одной из самых популярных и известных в мире. Хозяева Дага ведут его аккаунт в Instagram, где пес смог собрать уже более трех миллионо подписчиков.

    Даг известен не только своими милыми и потешными фото в человеческом прикиде, за компьюетром и за бокалом коктейля. Его также приглашали на роль в сериал-пародию "Теории большого взрыва".

    Кроме того, Даг с помощью парика смог успешно спародировать серию селфи американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян.

    На нескольких фото мопс также появляется в компании своего друга — белого кота.

    Смотрите также: Почему я красивый такой. Забавные животные после стрижки

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