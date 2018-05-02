Муж Ким Кардашьян признался, что "подсел" на опиоиды

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КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Американский рэпер Канье Уэст рассказал изданию TMZ, что в 2016 году после процедуры липосакции впал в зависимость от опиоидов и был вынужден пройти курс реабилитации.

"Я не хотел, чтобы вы все называли меня толстым, поэтому я сделал липосакцию, и мне прописали опиоиды… Я был зависим от опиоидов", — рассказал музыкант.

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По словам рэпера, после операции у него быстро развилась зависимость от препарата. Когда у него закончился препарат, выписанный врачом, он попытался получить его от своего "обычного поставщика конопли", однако ничего не получилось. Еще спустя два дня Уэст был госпитализирован и прошел курс реабилитации.

Канье Уэст — американский хип-хоп исполнитель, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. В конце 1990-х — начале 2000-х принимал участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. Канье Уэст известен своими прямыми высказываниями на мероприятиях и в соцсетях, что не раз приводило к скандалам. Женат на звезде реалити-шоу, актрисе Ким Кардашьян.