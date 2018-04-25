"Пора худеть". Ким Кардашьян полностью оголилась и испачкалась глиной

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Участница американского реалити-шоу Ким Кардашьян создала собственный аромат во флаконе, повторяющем форму ее тела. Об этом она рассказала в своих аккаунтах в Twitter и Instagram.

@kimkardashian Голая Ким Кардашьян

37-летняя телезвезда опубликовала обнаженные снимки с тонким слоем глины на коже.

"Мы сняли слепок с моего тела и сделали из него флакон для парфюма", — рассказала она в описании.

Некоторые пользователи выразили мнение, что звезде пора пойти в тренажерный зал и контролировать свой вес.

"Пора худеть уже начинать", — отметила пользователь diana_disha_.

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