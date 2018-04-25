наверх
25.04.201811:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Культура

    "Пора худеть". Ким Кардашьян полностью оголилась и испачкалась глиной

    (обновлено: )48911
    Знаменитая американка Ким Кардашьян шокировала пользователей новым снимком, на котором она стоит полностью голая, но обмазанная глиной.
    Ким Кардашьян
    @kimkardashian

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Участница американского реалити-шоу Ким Кардашьян создала собственный аромат во флаконе, повторяющем форму ее тела. Об этом она рассказала в своих аккаунтах в Twitter и Instagram.

    @kimkardashian
    Голая Ким Кардашьян

    37-летняя телезвезда опубликовала обнаженные снимки с тонким слоем глины на коже.

    "Мы сняли слепок с моего тела и сделали из него флакон для парфюма", — рассказала она в описании.

    Некоторые пользователи выразили мнение, что звезде пора пойти в тренажерный зал и контролировать свой вес.

    "Пора худеть уже начинать", — отметила пользователь diana_disha_.

    Ранее стало известно имя самой красивой женщины года. Ею стала знаменитая певица Pink.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Полиция Киева. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата