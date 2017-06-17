КИЕВ, 17 июн — РИА Новости Украина. Американская певица Кэти Перри впервые за всю историю Тwitter собрала 100 млн подписчиков. Об этом сообщает BBC.

В связи с этим на странице артистки @katyperry появился пост от администрации сайта.

"Сегодня мы свидетели истории", – говорится в нем и отмечается, что певица первая собрала 100 млн фолловеров. Twitter в своем поздравлении использовал игру слов: "Свидетель" ("Witness") — название нового альбома Кэти Перри, который вышел в июне.

Также отмечается, что на втором месте по числу подписчиков остался канадский певец Джастин Бибер. Его читают почти 98 млн человек. Третье место занимает бывший президент США Барак Обама, у него 91 млн фолловер.

Шесть лет назад самый популярный Тwitter был у певицы Леди Гага, на нее было подписано 9 млн человек. У Бибера в 2011 году насчитывалось чуть более 8 млн подписчиков.

Кэти Перри опубликовала свой первый твит в феврале 2009 года и с тех пор написала более 8 тысяч сообщений.

Ранее сообщалось, что социальная сеть Facebook совместно с официальным ресурсом ЛГБТ-сообщества предоставила интернет-пользователям возможность получить соответствующий "лайк" (разноцветный флаг) в список реакций за подписку на страницу.