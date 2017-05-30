Джастин Бибер, Кэти Перри и Coldplay выступят в Манчестере

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Звезды шоу-бизнеса Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, а также группы Coldplay и Take That собираются выступить в воскресенье, 4 июня, на благотворительном концерте в Манчестере.

Как сообщает телеканал Sky News, кроме них в мероприятии примет участие американская певица Ариана Гранде, во время концерта которой 22 мая произошел теракт.

Концерт One Love Manchester пройдет в знак солидарности с жителями города, музыканты выступят на стадионе Олд Траффорд.

Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов, зрителям, присутствовавшим на предыдущем выступлении Гранде, будут предоставлены бесплатные билеты.

Напомним, теракт произошел в комплексе "Манчестер Арена". Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.