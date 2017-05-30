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    Джастин Бибер, Кэти Перри и Coldplay выступят в Манчестере

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    Кровавый теракт в Манчестере (139)

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    Концерт One Love Manchester пройдет в знак солидарности с жителями города. Музыканты, среди которых Майли Сайрус, группа Coldplay и Take That, выступят на стадионе Олд Траффорд.
    Канадский поп-певец Джастин Бибер. Архивное фото
    RIA News Михаил Листопадов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Звезды шоу-бизнеса Джастин Бибер, Фаррел Уильямс, Кэти Перри, Майли Сайрус, а также группы Coldplay и Take That собираются выступить в воскресенье, 4 июня, на благотворительном концерте в Манчестере.

    Теракт в Манчестере. Инфографика
    РИА Новости
    Теракт в Манчестере: подробности

    Как сообщает телеканал Sky News, кроме них в мероприятии примет участие американская певица Ариана Гранде, во время концерта которой 22 мая произошел теракт.

    Концерт One Love Manchester пройдет в знак солидарности с жителями города, музыканты выступят на стадионе Олд Траффорд.

    Как сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов, зрителям, присутствовавшим на предыдущем выступлении Гранде, будут предоставлены бесплатные билеты.

    Напомним, теракт произошел в комплексе "Манчестер Арена". Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ.

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