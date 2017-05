Джастин Бибер, Кэти Перри и Coldplay выступят в Манчестере

Концерт One Love Manchester пройдет в знак солидарности с жителями города. Музыканты, среди которых Майли Сайрус, группа Coldplay и Take That, выступят на стадионе Олд Траффорд.