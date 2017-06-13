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13.06.201714:24
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    В Facebook появился "гей-лайк"

    Тема:

    Киев в преддверии гей-парада (139)

    (обновлено: )33203
    Появление "радужного лайка" связано с "Месяцем гей-прайда", которым является июнь. Чтобы его увидеть в списке эмоций, необходимо "лайкнуть" страницу LGBTQ@Facebook.
    Страница ЛГБТ-сообщества в Facebook
    facebook.com/LGBTQ

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Социальная сеть Facebook совместно с официальным ресурсом ЛГБТ-сообщества предоставила интернет-пользователям возможность получить соответствующий "лайк" (разноцветный флаг) в список реакций за подписку на страницу.

    Появление "радужного лайка" связано с "Месяцем гей-прайда" (июнь каждого года), как следует из сообщения основателя Facebook Марка Цукерберга.

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    "Нам еще предстоит пройти долгий путь на пути к равенству, но мы движемся в правильном направлении. Я намерен продолжать работу над тем, чтобы сделать Facebook безопасным местом для ЛГБТ-сообщества и всех людей во всем мире", — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

    Марк Цукерберг/Facebook

    Чтобы увидеть "радужный лайк" в списке эмоций, необходимо "лайкнуть" страницу LGBTQ@Facebook

    LGBTQ/Facebook

    Ранее глава общественной организации "КиевПрайд" Руслана Панухник заявила, что около 5 тысяч человек примут участие в "Марше равенства" ЛГБТ-сообщества, который пройдет 18 июня в Киеве.

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