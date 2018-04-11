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11.04.201816:39
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    Фотоленты

    Газовая атака французской полиции на фермеров

    (обновлено: )7101
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahee
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe
    Жандармерия Франции продолжает принудительную эвакуацию фермеров и экологов, которые самовольно заняли муниципальную землю в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд на западе страны
    REUTERS Stephane Mahe

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    На западе Франции произошли массовые беспорядки и столкновения протестующих с полицией, которая применила слезоточивый газ.

    Конфликт в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд разгорелся после вмешательства полиции, которая пытается оттеснить фермеров с незаконно занятого участка земли.

    Sputnik. France сообщает, что при разгоне протестующих полиция применила спецсредства, в частности обстреляла их шашками с газом. В ответ фермеры забросали силовиков коктейлями Молотова.

    Смотрите также: В центре Львова устроили массовые обливания

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