Газовая атака французской полиции на фермеров

На западе Франции произошли массовые беспорядки и столкновения протестующих с полицией, которая применила слезоточивый газ.

Конфликт в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд разгорелся после вмешательства полиции, которая пытается оттеснить фермеров с незаконно занятого участка земли.

Sputnik. France сообщает, что при разгоне протестующих полиция применила спецсредства, в частности обстреляла их шашками с газом. В ответ фермеры забросали силовиков коктейлями Молотова.

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