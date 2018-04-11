Спецоперация в поле: столкновение французской полиции и фермеров

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На западе Франции в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд произошли столкновения полиции и фермеров, которые самовольно заняли муниципальную землю.

Жандармерия попыталась провести принудительную эвакуацию фермеров и экологов со спорного участка, однако это привело к стычкам с протестующими.

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Утром 11 апреля полицейские применили слезоточивый газ, оставив на месте столкновения десятки пустых баллончиков. Протестующие в противогазах в ответ забросали полицию "коктейлями Молотова".

Напомним, ранее в Париже демонстрация железнодорожников, выступающих против реформы Национальной компании французских железных дорог SNCF, переросла в массовые беспорядки.

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