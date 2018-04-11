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    Спецоперация в поле: столкновение французской полиции и фермеров

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    На западе Франции в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд произошли стычки протестующих и полиции, которая пытается оттеснить фермеров с незаконно занятого участка земли.
    Видео Sputnik France

    На западе Франции в коммуне Нотр-Дам-де-Ланд произошли столкновения полиции и фермеров, которые самовольно заняли муниципальную землю.

    Жандармерия попыталась провести принудительную эвакуацию фермеров и экологов со спорного участка, однако это привело к стычкам с протестующими.

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    Утром 11 апреля полицейские применили слезоточивый газ, оставив на месте столкновения десятки пустых баллончиков. Протестующие в противогазах в ответ забросали полицию "коктейлями Молотова".

    Напомним, ранее в Париже демонстрация железнодорожников, выступающих против реформы Национальной компании французских железных дорог SNCF, переросла в массовые беспорядки.

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