наверх
25.04.201811:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Инфографика

    В Украине нечем дышать: наша страна - одна из самых грязных в Европе

    (обновлено: )27001
    По данным медицинских исследований, на 100 тысяч украинцев из-за плохой экологии умирает 80 человек. Статистика говорит, что на каждого украинца в год приходится 72 килограмма загрязняющих веществ.
    В Украине нечем дышать: наша страна одна из самых грязных в Европе
    РИА Новости Украина

    Самыми опасными для здоровья и жизни из-за плохой экологии  Украине признаны Днепропетровская область (256,9 кг загрязнителе на человека), Донецкая (230,7 кг) и Ивано-Франковская (142,4 кг).

    По данным исследования Института воздействий на здоровье "Состояние воздуха в мире-2018", Украина входит в лидеры по загрязненности в Европе. Для сравнения в Германии количество смертей из-за плохой экологии — 22 человека на 100 тысяч населения, в Украине — 80 человек.

    Инфографика. Украина: рейтинг предприятий-загрязнителей

    Правда, Украине еще далеко до уровня смертности Пакистана (207 человек), Индии (195 человек) и Нигерии (150 человек).

    Ранее сообщалось, что, по подсчетам ВОЗ, каждые два часа в Украине умирают 3 человека из-за плохого состояния окружающей среды.

    Читайте также: Из-за экологии в Украине каждые два часа умирают люди

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Мультимедиа
    Инфографика
    Фотоленты
    Видео
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Полиция Киева. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата