В Украине нечем дышать: наша страна - одна из самых грязных в Европе

Самыми опасными для здоровья и жизни из-за плохой экологии Украине признаны Днепропетровская область (256,9 кг загрязнителе на человека), Донецкая (230,7 кг) и Ивано-Франковская (142,4 кг).

По данным исследования Института воздействий на здоровье "Состояние воздуха в мире-2018", Украина входит в лидеры по загрязненности в Европе. Для сравнения в Германии количество смертей из-за плохой экологии — 22 человека на 100 тысяч населения, в Украине — 80 человек.

Инфографика. Украина: рейтинг предприятий-загрязнителей

Правда, Украине еще далеко до уровня смертности Пакистана (207 человек), Индии (195 человек) и Нигерии (150 человек).

Ранее сообщалось, что, по подсчетам ВОЗ, каждые два часа в Украине умирают 3 человека из-за плохого состояния окружающей среды.

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