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    Киев

    Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

    (обновлено: )127
    В Киеве 16 августа наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.
    Вид на Киев
    Associated Press Efrem Lukatsky

    КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. В Киеве фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха, который сохранится до 21 августа, сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

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    Отмечается, что еще с 16 августа в городе наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

    В течение 17-18 августа уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: площадей Бессарабской, Демеевской, Победы, улицы Довженко.

    Уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК в районах: Бессарабской и Демеевской площадей, улиц Довженко, Попудренко, Каунской.

    Превышение максимальных значений ПДК оксида углерода — 1-2,4 в районах: Бессарабской, Демеевской площадей и площади Победы, Оболонского проспекта, улицы Довженко.

    Такие метеорологические условия, по прогнозу гидрометцентра (антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 21 августа.

    Напомним, из-за сильной жары и опасного смога "Киевавтодор" в усиленном режиме поливает улицы столицы.

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