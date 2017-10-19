Ставнийчук: власть пока играет с людьми в пинг-понг

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Киеве с 17 октября проходит акция в поддержку "большой политической реформы". Отмена депутатской неприкосновенности, выборы по открытым спискам и создание антикоррупционного суда — с такими требованиями под стены Рады пришли представители оппозиционных политических партий и общественных организаций. Митингующие разбили палаточные городки возле парламента в ожидании выполнения своих требований.

Президент предлагает снять депутатскую неприкосновенность с 2020 года, группа депутатов — с 2018 года. В любом случае процедура займет много времени и требует 300 голосов конституционного большинства.

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Заслуженный юрист Украины Марина Ставнийчук заявила в интервью "ГС", что организаторы акции под Радой не предлагают никакой "большой политической реформы", а лишь выдвигают отдельные требования, которые наиболее популярны среди народа. Она обращает внимание на то, что инициаторами "реформы" есть нардепы, которые при власти и находятся в президентской фракции.

Какова ваша оценка того, что происходит под Радой?

— Давайте начнем с названия этой акции. Никакой "большой политической реформы", по моему мнению, не предлагаются митингующими. Действительно, выдвигаются отдельные требования в части политических требований к власти, что частично является предметом возможной, вероятной, необходимой политической реформы для государства. Но из всего спектра тех вопросов, которые надо решать в ходе политической реформы, политической системы в стране вытянутые те вопросы, которые с точки зрения популистской реформы наиболее популярными среди людей…Собственно говоря, анализируя эту ситуацию, мне все время приходит в голову термин, который связан с двойными стандартами, потому что в действительности инициаторами этой реформы есть ряд нардепов, которые находятся в президентской фракции. Если они оппозиционеры, и мы с вами понимаем, что у них абсолютная позиция оппозиционная к власти, то где они должны быть? Я не говорю в "Оппоблоке", потому что, собственно, уже от того "Оппоблока" осталось только название. Надо всем понимать, что оппозиции настоящей в парламенте нет.

Выборы, прозрачная избирательная система и снятие депутатской неприкосновенности — не с этими лозунгами нынешняя власть пришла к власти?

— Но не все люди, не все политики имеют такие качества, и сегодняшняя власть натолкнулась как раз на собственный популизм, популизм, который обходится очень дорого нашему украинскому государству, потому что, давая обязательства, она их, очевидно, не собиралась выполнять, и далека от мысли, что, скажем, этот вопрос депутатской неприкосновенности, изменения избирательной системы будет решен в парламенте в полном объеме. Не будет.

Конечно, будет проголосовано направление в Конституционный суд, я это прогнозирую, это можно предполагать, в Конституционный суд еще одного, уже, наверное, третьего на моей памяти за последние годы законопроекта об изменениях в Конституцию Украины в части снятия депутатской неприкосновенности.

У нас есть президентский документ, где он предлагает снять депутатскую неприкосновенность

— Два президентских документа есть, а они уже давно, еще с 2015 года там с перерывом в несколько месяцев президентская команда подавала несколько законопроектов, в том числе, и о снятии депутатской неприкосновенности. Теперь предлагают в 2020 году… Если сегодня посмотреть на те тенденции, которые есть в государственном управлении, то я, например, не выступаю за то и поддерживаю позицию Венецианской комиссии в этом вопросе, что должен быть создан соответствующий баланс, и только тогда в этом балансе надо подходить к снятию депутатской неприкосновенности в системе парламентской демократии.

Насколько митинги могут повлиять на приятие этих решений?

— Сегодня различными позициями, от позиции, которые выдвинули сегодня митингующие, манипулируют и те, кто у власти, и те, кто выдвигают их к власти, потому что практически все они — власть. Надо людям это понимать. Они между собой не могут договориться, как им действовать, какую ответственность и на кого переложить ответственность и играют, как мячом — нашими украинскими людьми вместо того, чтобы решать настоящие вопросы.

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ПАСЕ довольно жестко раскритиковала украинский закон об образовании. Закон вступил в силу, но в конце декабря должны быть выводы Венецианской комиссии. В каких случаях вообще законодательные инициативы отправляются на анализ в эту комиссию? Она совещательный орган, поэтому Украина может и не учесть замечания?

— Бесспорно, что Венецианская комиссия, принимая соответствующие рекомендации и выводы, формирует так называемое мягкое право. То есть конечно, выводы и рекомендации Европейской комиссии "За демократию через право", Венецианской комиссии основного экспертного органа при Совете Европы, и при всех других европейских институтах, имеют рекомендательный характер. Но здесь ситуация по Украине очень интересна. Потому что сама Венецианская комиссия в 90-х годах создавалась как экспертный орган, который будет оказывать помощь странам прежде всего тоталитарного постсоветского пространства, постсоциалистического пространства с тем, чтобы как можно быстрее их перевести на демократические стандарты, на стандарты либеральной демократии.

Достаточно давно между государством Украина на уровне президентов, на уровне парламентов и Венецианской комиссией как институтом, Советом Европы, членом которой мы являемся, была достигнута стратегическая договоренность о том, что все сложные конституционные вопросы, все сложные законопроекты, касающиеся прав и свобод в Украине будут передаваться в Венецианской комиссии на соответствующую экспертизу по соответствующим рекомендациям, выводами, до принятия соответствующего решения парламентом.

Поэтому языковая ловушка для нас была создана тогда, когда и без рекомендаций мы приняли соответствующие положения относительно языка образования в стране, и с другой стороны, с голоса проголосованы в парламенте предписания этой известной уже всей Европе статьи: языка образования…

И я удивляюсь представителям Украины, парламентариям, где берется столько в них уверенности или самоуверенности, и, собственно говоря, отсутствие вообще, где их политическая культура, когда после того, как они нарушили и конституционную процедуру, и регламентную процедуру принятия соответствующих положений закона, они еще берут на себя такую, чтобы не сказать, смелость, и просто наглость, реальную дерзость защищать то, о чем они просто голосовали с голоса, и не было сформировано в письменном виде. Я внимательно, тщательно проверяла стенограмму заседания. Я не так просто голословно это утверждаю…