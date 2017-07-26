Заявления Трампа по Украине, стрельба в Днепре. Мнение Якубина

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Украина саботировала его предвыборную кампанию и призывает генпрокурора США расследовать этот случай.

"Украинские попытки саботировать кампанию Трампа — "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Так, где же расследование генерального прокурора?" — написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign — "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.

​По мнению Трампа, такие действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его оппонентки — Хиллари Клинтон.

В понедельник, 24 июля, около восьми вечера практически в центре Днепра произошла перестрелка между двумя группами мужчин. Погибли два ветерана АТО: добровольцы Алексей Вагнер и Максим Иващук.

Ранения получили пять человек, среди них — бывший доброволец, а ныне адвокат Эдмонд Саакян. Он рассказал, что причиной конфликта было вымогательство денег у его брата, которые тот якобы задолжал. Эдмонд Саакян также утверждает, что его брату длительное время угрожали.

На встречу незнакомцы приехали с оружием. И после словесной перепалки нападавшие из автомата начали расстреливать бывших бойцов АТО. Те в ответ тоже применили оружие.

Эти и другие ключевые события вторника, 25 июля, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

О ЗАЯВЛЕНИИ ТРАМПА, ЧТО УКРАИНА "САБОТИРОВАЛА" ВЫБОРЫ В США

Разве чей-либо пост в Твиттере может навести во всем мире такого шороху, как пост президента США?

— Без сомнения, нет, тем более, учитывая вовлеченность наших политиков во все эти американские процессы за последние несколько лет. В общем-то, я думаю, неудивительно, что на Печерских холмах у многих поседели волосы.

Что значит этот пост от Трампа сейчас, и почему, действительно, именно сегодня, ведь так или иначе о вовлеченности украинских политиков в избирательный процесс в США говорили много?

— Я думаю, тут сложились так обстоятельства, что Трамп осознал, что вот это поле по поводу иностранного вмешательства, его уже демократы подогрели настолько, обвиняя Трампа в том, что он сотрудничал с РФ, что РФ ему подыгрывала, и Трамп понимает, что нагретость этого поля может сыграть ему в плюс, потому что он теперь скажет: вот демократы говорят о России, а на самом деле, вмешивалась Украина.

То есть, грубо говоря, демократы, подогрев это поле, создали теперь Трампу, как мне кажется, возможность постараться переключить повестку дня. Сказать, что, а вот же есть Украина, вот смотрите, есть некие доказательства, связанные с Украиной.

И я также не исключаю, что в какой-то мере это связано с тем, что Трамп и здесь, у нас в стране, заручился некими договоренностями, может быть по линии того же Волкера, по поводу того, что США получат какие-то доказательства этого. Трамп сможет их предоставить, тем самым показав, что переключив внимание с дискуссии по поводу своих предполагаемых связей с РФ, переключив внимание на документы, на нюансы, связанные с попыткой Украины повлиять на внутриамериканскую политическую кухню.

Здесь есть документы и здесь есть какие-то записи. То есть, я не исключаю, что Трамп или его команда получили такие вещи, что позволит им теперь торпедировать этот процесс. Теперь, грубо говоря, они смогут демократам говорить, что вот вы нас обвиняете в каких-то предполагаемых связях, но вы сами, скажем так, взаимодействовали с другой страной, для того чтобы повлиять на результаты выборов. То есть это такой бумеранг демократам.

О ком идет речь, кто из украинских политиков, как Украина вмешивалась в происходящее?

— Я удивлен, что у нас до сих пор посол остался прежним, господин Чалый, и мне кажется, что на самом-то деле Киеву было бы намного умнее еще несколько месяцев назад закрыть эту тему и убрать посла. Тем более что мы видим, что Россия, несмотря на все предполагаемые обвинения, но Кисляк тем не менее уже не посол. То есть Россия провела ротацию. Украина могла сделать еще ранее.

При том, что уход Чалого, замену его, прогнозировали после победы Трампа. Более того, позднее Чалый организовал переговоры Трампа с Порошенко…

— И тут вопрос, Чалый ли. Достаточно много есть такой информации, что здесь большую роль в том, что переговоры Порошенко и Трампа произошли, сыграл не Чалый, как работала АП и господин Елисеев, а во-вторых, работал наш известный украинский олигарх Виктор Пинчук. Который в том числе, благодаря своим лоббистским связям, и помог Порошенко получить эту желаемую, искомую встречу с Трампом.

Каковы могут быть последствия для Украины теперь?

— Я думаю, что много будет зависеть от того, как дальше будет развиваться ситуация. На самом деле, я бы серьезно отнесся к твиттам Трампа. Почему? Потому что он своими твиттами формирует повестку дня для себя и повестку своих действий, потому что некоторые считают: Трамп написал что-то в Твиттере, ну и что, мало ли что. То есть для Трампа Твиттер — это такой сигнал, что вот он будет действовать вот так.

Грубо говоря, Трамп постарается теперь активизировать эту ситуацию с Украиной, чтобы говорили не только о его предполагаемых связях с Россией, а теперь говорили о том, что Киев участвовал на стороне одного из кандидатов, участвовал в этих президентских выборах, и тем самым указывал, говорил американскому народу, что, видите, кто реально участвовал? Украина участвовала. Нам рассказываете, что Россия, но вот есть доказательства.

Один из крупнейших скандалов, который тут прогремел — это скандал с Полом Манафортом. Фигурировали в этом скандале нардеп от БПП Сергей Лещенко и НАБУ, которые совместно заявляли, что Манафорт есть в списках черной бухгалтерии ПР. Потом в НАБУ заявили, что нет тому доказательств. Сейчас пророчат политическую смерть Лещенко.

— Я думаю, власть постарается переключить внимание на Сергея Лещенко, на эту группу, но я не уверен, что Трамп только готов будет этим ограничиться, давайте так говорить, потому что аппетит приходит во время еды.

Я думаю, что он, возможно, начнет с этого, потому что, я так предполагаю, что Трамп получил какие-то доказательства для того, чтобы начать этот процесс, но, я думаю, что Трамп будет шире смотреть, то есть это затронет большую часть политического класса, во всяком случае, ту часть политического класса, которая считает себя ответственной за американское направление, за связь с США, я не исключаю, что это может затронуть и президента.

Заговорили у нас и о том, что это, возможно, еще один шаг даже к внеочередным выборам в Украине, как парламентским, так и президентским, что это первая ступень, на которую встал Дональд Трамп.

— Я думаю, что, как минимум, Трамп повышает ставки. Не стоит забывать, что это все происходит в канун присутствия здесь специального поверенного Госдепартамента в делах Украины Курта Волкера.

И, я думаю, что, если мы говорим о Волкере, то его группа, они до этого обсуждали несколько сценариев возможных развития в Украине — как консервативный сценарий, что все сохраняется как есть, то есть действующее политическое руководство Украины остается до 2019 года, и тогда проходят выборы в мае и октябре, соответственно, президентские и парламентские.

Или рассматривали второй вариант, что нужна некая перезагрузка, и, насколько я понимаю, группа Волкера советовала президенту подумать о, возможно, досрочных, в первую очередь, парламентских выборах, пока парламентских выборах в этом году, мотивируя это тем, что сейчас у президента есть несколько козырей, которые он может предъявить, например, либерализацию визового режима, какую-никакую стабилизацию, то есть вот эти вещи он сможет пока что как-то избирателю показать.

О ПЕРЕСТРЕЛКЕ В ДНЕПРЕ



Что вы думаете о перестрелке, произошедшей в Днепре? Что значит подобного рода очередной трагический инцидент в Украине?

— Мне здесь очень интересно наблюдать, как интерпретируют политики наши эту ситуацию. Во-первых, много кто начал говорить о том, что разрешить оружие или нет.

Вот парадоксально, кажется, произошла такая ситуация, а политики обсуждают тему оружия. И второй нюанс, это попытка перевести на тему оружия, перевести ответственность, вообще ситуацию с правоохранительной системой у нас, перевести на тему легализации оружия.

Вот о чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле политики не готовы, в особенности которые отвечают за этот силовой блок, говорить о том, что вот здесь проблема с ветеранами АТО, она шире.

Во-первых, она связана с тем, что нет развитых государственных программ по реабилитации этих людей, которые возвращаются с фронта к мирной жизни, и они уже обучены или приучены решать вопросы силовыми способами, они продолжают снова так делать. Для них это превращается в нормальный вопрос. И государство на самом-то деле мало что делает, для того чтобы помочь каким-то образом им как-то вернуться в мирную жизнь и провести процедуры реабилитации.

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И второй нюанс связан с тем, как у нас вообще работает правоохранительная система. У нас правоохранительная система старается на такие вещи закрывать глаза.

Вот смотрите, даже произошла эта перестрелка, и правоохранители стараются вообще не трогать ветеранов АТО, потому что думают, мало ли, лучше их не трогать, потому что могут с ними быть проблемы. Если им что-то предъявлять, то это может потом вылиться в какие-то проблемы для самих правоохранителей.

censor.net.ua Фото одного из виновников перестрелки в Днепре

То есть, на самом деле, эта ситуация нам говорит о том, что если закрывать постоянно глаза на то, что не все ветераны АТО являются святыми, не все они имеют, и не должны индульгенцию за присутствие в зоне АТО. Если закрывать глаза, делать вид, что они должны на это иметь, но в итоге мы все больше получим таких точечных вещей, потому что у нас уже был такой опыт.

Я напомню, это был опыт, связанный с частью групп так называемых афганцев, которые вернулись домой, и в такие криминальные девяностые, часть афганцев — это ни для кого не является секретом — они принимали участие в том, что называется силовое предпринимательство. На стороне одной из сил. Не все из них, но часть из них предпринимала эти действия.

Украинские политики сразу актуализировали вопрос легализации оружия. Есть вероятность, что эту тему возьмут на вооружение украинские политические силы? Ведь к осени кто-то сулит выборы, если это будет, то вопрос оружия может быть ключевым для некоторых политсил, которые серьезно на этом играют?

— Я думаю, что да, некоторые политики подумают использовать эту тему, но мне кажется, она не будет ключевым коньком, потому что мы видим, что политики вытащили из загашника старые темы, связанные с неприкосновенностью — долгоиграющая, популярная тема.

Оружие — это тема специфическая, и она вряд ли сможет выполнять такую роль главную. Но, я думаю, эта тема будет одной из тем, она, возможно, будет присутствовать, без сомнения, хотя, я думаю, что если мы говорим о легализации оружия, стоить смотреть, в том числе, на негативный опыт легализации этих вещей.

В США, где высокий уровень либерализации, в итоге приводит, что либо что-то происходит в школах, в колледжах, и мы видим, что очень сложно теперь эту волну отправить вспять, остановить этот процесс.

О ФИГУРАНТАХ "ЯНТАРНОГО ДЕЛА"

Депутат от "Народного фронта" Максим Поляков внес залог в размере в 304 тысячи гривен. И Поляков, и Розенблат, оба внесли залог, браслеты не надели, заграничные паспорта не сдали, хотя такое решение есть. Что дальше?

— На самом деле, формально они могут этого не делать, вообще могли даже не вносить залоги, и им ничего нельзя было сделать, потому что они все равно остаются народными депутатами и пользуются всеми другими преимуществами иммунитета. То есть юридически то, что они внесли или не внесли, например, залог, им бы за это ничего не было, разве что общественная негативная оценка действий и все.

Неужели так просто будут пренебрегать судебным решением? Поляков и его защитники утверждают, что это решение не конституционное?

— Мы видим, что он считает, что у него залог, этого достаточно. Я так понимаю, что защита самого Полякова, да, и я думаю, Розенблата будет строиться на том, что мы залог внесли, почему мы должны носить браслет.

Суд принял такое решение.

— Они понимают, что юридически никаких последствий нет, то есть, грубо говоря, общество готово услышать, что залог они внесли.

Тогда у генпрокурора появляется возможность повторно внести представление уже вновь с просьбой дать разрешение на задержание и арест, и тогда их коллегам придется принимать решение.

— Я думаю, что с высокой вероятностью мы увидим, что депутаты голосовали за снятие, именно даже не просто за снятие неприкосновенности, а дальнейшее привлечение к ответственности. Депутаты, как правило, проваливают такие решения, то есть снятие неприкосновенности — это одно, а вот привлечение к суду — это абсолютно другое, то есть тут депутаты, в особенности, провластной коалиции, проявляют очень высокий уровень лояльности и солидарности.

Более чем 150 депутатов зарегистрировали законопроект о снятии неприкосновенности. Есть законопроект об изменении Конституции. К чему это приведет?

— Но это новый законопроект, потому что старый недействителен уже. Мне это напоминает начало избирательной кампании, потому что у нас тема депутатской неприкосновенности всегда возникает в канун выборов.

Вспомните, на прошлых выборах еще была популярна тема люстрации. Неприкосновенность и люстрация — две популярные темы. Вот теперь опять — неприкосновенность, потому что от люстрации позитива ты не получишь, о ней вообще уже не говорят, такое ощущение, что у нас люстрации и не было никогда. Поэтому теперь — тема неприкосновенности.

Ранее эксперт по оружию Юрий Минкин в эфире "ГС" отметил, что Украина 25 лет живет без закона об оружии, все регулируется ведомственными инструкциями.

Напомним, на фоне продолжающихся расследований связей семьи Трампа с РФ администрация американского президента решила перейти в контрнаступление, заявил политолог-международник Максим Яли.