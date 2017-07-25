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    Расстрел бойцов АТО в Днепре: опубликован перехват разговора патрульных

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    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (375)

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    Согласно радиоперехвату, патрульные сообщили о стрельбе на проспекте Гагарина и начали преследовать автомобиль Toyota Corolla, на котором предположительно скрылись раненные нападавшие.
    Канал Vitos на youtube

    В сети появилось видео с радиоперехватом разговоров патрульных полицейских, которые первыми прибыли на место перестрелки в Днепре, в которой погибли бойцы АТО.

    Согласно радиоперехвату, патрульные сообщили о стрельбе на проспекте Гагарина и начали преследовать автомобиль Toyota Corolla, на котором предположительно скрылись раненные нападавшие. В ходе движения престпники выбросили из авто оружие — автомат и пистолет.

    Смотрите также: Смертельные разборки в Днепре: кадры с места стрельбы

    Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Также известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

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