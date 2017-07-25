Стрельба в Днепре: медики рассказали о состоянии раненного бойца АТО

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Раненный адвокат и боец АТО Эдмонд Саакян, в которого стреляли вечером 24 июля в Днепре, находится в отделении реанимации, у него наблюдается положительная динамика, сообщила заместитель главного врача Днепропетровской больницы им. Мечникова Елена Гавва.

"Он сейчас находится в отделении реанимации №1. Его состояние тяжелое, но на утро — с положительной динамикой. У него есть охрана", — приводит слова Гаввы сайт телеканала "112 Украина".

Четверо злоумышленников, напавших на бойцов АТО, также находятся в больнице: один из них пребывает в тяжелом состоянии в реанимации, трое — в состоянии средней тяжести.

"Один пациент в тяжелом состоянии, он в реанимации. Трое в средней тяжести", — добавила Гавва.

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Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Также известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.