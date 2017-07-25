наверх
25.07.201713:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Советник Авакова озвучил версию смертельной стрельбы в Днепре

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (370)

    (обновлено: )127
    Иван Варченко отметил, что добавлять сейчас аргументы той или иной версии, означает дополнительный контекст, который, возможно, не будет иметь ничего общего с реальной картиной.
    Стрельба в Днепре
    Facebook Дениса Гороховского

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Иван Варченко считает, что стрельба, которая состоялась в Днепре и привела к гибели двух участников АТО, связана с общественной и политической деятельностью пострадавших. Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

    Facebook Максимуса Троя
    Бойцы АТО, убитые в Днепре

    "Понятно для меня, что нападение было связано с общественной и политической активностью граждан, пострадавших. Это могут быть и события 9 мая, могут быть события связанные с земельными вопросами, защитой от земельных рейдеров, могут быть и другие события хозяйственного плана, общественно-политического плана", — отметил советник.

    Смотрите также: Смертельные разборки в Днепре: кадры с места стрельбы

    При этом он отметил, что добавлять сейчас аргументы той или иной версии, означает дополнительный контекст, который, возможно, не будет иметь ничего общего с реальной картиной.

    Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Стрельба в Днепре
    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре
    Михаил Погребинский
    "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Владимир Корнилов
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Санаторий "Лазурный" в Бердянске Запорожской области
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?