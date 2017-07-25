Советник Авакова озвучил версию смертельной стрельбы в Днепре

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Советник министра внутренних дел Иван Варченко считает, что стрельба, которая состоялась в Днепре и привела к гибели двух участников АТО, связана с общественной и политической деятельностью пострадавших. Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

Facebook Максимуса Троя Бойцы АТО, убитые в Днепре

"Понятно для меня, что нападение было связано с общественной и политической активностью граждан, пострадавших. Это могут быть и события 9 мая, могут быть события связанные с земельными вопросами, защитой от земельных рейдеров, могут быть и другие события хозяйственного плана, общественно-политического плана", — отметил советник.

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При этом он отметил, что добавлять сейчас аргументы той или иной версии, означает дополнительный контекст, который, возможно, не будет иметь ничего общего с реальной картиной.

Ранее сообщалось, что около 20.00 в понедельник у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян.