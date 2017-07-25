Перестрелка в Днепре: бандитские разборки или большая политика

Богдана Царенко, специально для РИА Новости Украина

Инцидент, в результате которого два человека погибли, еще четверо оказались на больничных койках, произошел вечером 24 июля на одном из центральных проспектов Днепра – Гагарина.

По словам одного из жильцов дома, возле которого все и произошло, вначале ему показалось, что это припозднившаяся домой детвора взрывает петарды и хлопушки.

"Выглянул в окно, выходящее во двор — все спокойно. Выглянул в другое, которое смотрит на проспект, а там натуральная перестрелка. Причем не из пистолетов стреляли. А по-взрослому, из АКМ (автомата Калашникова", — говорит мужчина.

По его словам, перестрелка длилась несколько минут. После чего стрелявшие разбежались, кто куда. Один из участников инцидента, получивший смертельное ранение, так и остался лежать на асфальте прямо на проспекте Гагарина.

"Кто вызвал полицию, я не знаю. Но приехали достаточно быстро. Оцепили весь квартал, перекрыли проспект. Я сразу поняла, что произошло что-то серьезное", — рассказывает Жанна.

Девушка живет в доме напротив того самого ресторана, в котором, как выяснилось позже, и началась эта кровавая драма. Жанна как раз возвращалась домой с работы. Но из-за оцепления ей пришлось пробираться к дому окольными путями.

"Вот так идешь и не знаешь — дойдешь ли жива-здорова домой или на работу. Страшно — жуть!" — вздыхает девушка.

Версии

Вот что известно о конфликте из официальных источников и от друзей потерпевших.

Компания молодых людей отдыхала в ресторане "Сулико" на Гагарина, 92, когда в заведение зашла группа таких же молодых людей. Между ними завязалась перепалка, которая переросла в перестрелку уже на улице.

В результате конфликта погиб боец-доброволец 93-й бригады Алексей Вагнер. Еще один боец, но уже 59-й бригады Максим Иващук, скончался от полученных ран по дороге в больницу. Ранения получил известный в городе адвокат, волонтер и активист, участвующий в расследовании событий 9 мая в Днепре Эдмонд Саакян. Последнее обстоятельство дало повод некоторым комментаторам в соц.сетях выдвинуть версию, что перестрелка – это месть представителей оппозиционных сил за участие в установлении обстоятельств побоища 9 мая в областном центре.

В полиции, впрочем, эту версию пока не подтверждают, как основную. По информации и.о.начальника ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Олега Грозя, правоохранители отрабатывают, как основную — версию конфликта, связанного с бизнес-интересами.

"Рассматриваем все версии. Но основная — бизнес-конфликт", — сообщил на выходе из приемного покоя в областную больницу им. Мечникова Олег Грозь.

По его словам, сюда доставили и держат под усиленной охраной четверых нападавших, которые получили ранения. Пострадавший Эдмонд Саакян, по информации медиков, самостоятельно прибыл в больницу. У него медики диагностировали сквозное ранение в живот.

По данным наших источников в правоохранительных органах, именно адвокат Саакян был основной мишенью нападавших.

Дело в том, что адвокат, помимо того, что помогает АТОшникам, достаточно активно защищает мелких фермеров от притязаний на их земли и имущество крупных латифундистов.

Блогер Юрий Бутусов утверждает, что имело место незавершенное заказное убийство.

"Саакян имел конфликт по одному из бизнесов. И конкурент решил послать ему навстречу наемных убийц", — считает Бутусов.

Разгул криминала — полиция бессильна?

Вчерашний инцидент, вне сомнения, уже стал экстраординарным событием для Днепра. Да, в городе почти каждый день кто-то убивают и на кого-то нападают. Но вот так, чтобы на центральном проспекте города, на глазах у многих очевидцев открыть огонь из нескольких стволов — автоматов Калашникова — такого еще в Днепре не было. По крайней мере, в последние годы так точно.

Примечательно, что перестрелка случилась всего через пару дней после визита в Днепр генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Глава надзорного ведомства заявил тогда, что криминогенная ситуация в Украине стала улучшаться. И Днепропетровщина — в лидерах по борьбе с криминалом. И тут такое.

Интересно, полетят ли на сей раз головы правоохранителей? Особенно, если вспомнить хотя бы пару резонансных случаев последнего времени.

Буквально накануне перестрелки полиция задержала злоумышленника на "Lexus", который открыл огонь по автомобилю с беременной женщиной и ребенком. Чудом никто из них не пострадал. Правда, муж беременной все-таки оказался в больнице с простреленным бедром.

А в феврале неизвестные напали и зверски избили еще одного известного в Днепре адвоката Андрея Вербу. Пострадавший связывает нападение со своей профессиональной деятельностью.

Получается, что, несмотря на заверения правоохранителей, криминал в Днепре, как и в целом по Украине, чувствует себя безнаказанно?