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    Стрельба в Днепре: появились фото нападавших

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (366)

    (обновлено: )49802
    Сообщается, что все четверо нападавших получили ранения, двое легкие ранения, двое - серьезные, но их состояние стабильное. Они находятся под охраной в больнице.
    Стрельба в Днепре
    Facebook Дениса Гороховского

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В больнице имени Мечникова в Днепре под охраной находятся четверо нападавших, которые стреляли у частников АТО.

    Опубликовано видео момента расстрела бойцов АТО в Днепре
    канал informator.dp.ua в youtube
    Опубликовано видео момента расстрела бойцов АТО в Днепре

    По информации источников Цензор.НЕТ, они причастны к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой. Их имена пока не обнародованы.

    "Это не были никакие "бандитские разборки". Это было бандитское нападение, нападение бандитов на честных и порядочных граждан Украины, как установлено, из-за того, что Саакян имел давний конфликт по одному из бизнесов, и его соперник-коммерсант решил послать ему на встречу наемных убийц. Очевидно, бандиты приехали на разборки, чтобы устранить тех, кто им помешал", — рассказал журналист Юрий Бутусов.

    censor.net.ua
    Фото одного из виновников перестрелки в Днепре
    censor.net.ua
    Фото одного из виновников перестрелки в Днепре

    Журналист рассказал, что кто-то из группы участников АТО сумел открыть ответный огонь из пистолета. Ранения получили четверо нападавших. По предварительным данным, двое получили легкие ранения, двое — серьезные, но их состояние стабильное. Все находятся под охраной в больнице.

    В понедельник около 20.00 у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Также известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.

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