Стрельба в Днепре: появились фото нападавших

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. В больнице имени Мечникова в Днепре под охраной находятся четверо нападавших, которые стреляли у частников АТО.

По информации источников Цензор.НЕТ, они причастны к организованной преступности, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой. Их имена пока не обнародованы.

"Это не были никакие "бандитские разборки". Это было бандитское нападение, нападение бандитов на честных и порядочных граждан Украины, как установлено, из-за того, что Саакян имел давний конфликт по одному из бизнесов, и его соперник-коммерсант решил послать ему на встречу наемных убийц. Очевидно, бандиты приехали на разборки, чтобы устранить тех, кто им помешал", — рассказал журналист Юрий Бутусов.

censor.net.ua Фото одного из виновников перестрелки в Днепре

censor.net.ua Фото одного из виновников перестрелки в Днепре

Журналист рассказал, что кто-то из группы участников АТО сумел открыть ответный огонь из пистолета. Ранения получили четверо нападавших. По предварительным данным, двое получили легкие ранения, двое — серьезные, но их состояние стабильное. Все находятся под охраной в больнице.

В понедельник около 20.00 у кальянной в Днепре произошла стрельба. В результате инцидента один человек погиб на месте, еще один человек скончался от полученных травм в больнице. Пять человек пострадали. По данным СМИ, убитые были бойцами АТО, также был ранен АТОшник и адвокат Эдмунд Саакян, его брат, присутствовавший на месте ЧП, не пострадал. Также известно, что в больницу Мечникова госпитализировали и несколько нападавших.