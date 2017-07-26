Хроника 25 июля: обвинения Трампа, новый глава Погранслужбы, ликвидация "Антонова"

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 25 июля, президент США Дональд Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании, Упавший в обморок глава Госпогранслужбы подал в отставку, Кабмин поручил Минэкономразвития ликвидировать концерн "Антонов". Помимо этого еще три знаменитости попали в базу "Миротворца". Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании

Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Украины саботировать его предвыборную кампанию "работали на улучшение позиций" кандидата от демократов Хиллари Клинтон, и обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в бездействии. "Попытки Украины саботировать кампанию Трампа "потихоньку работали на улучшение позиций Клинтон", и где же расследование, генеральный прокурор?", — написал глава Белого Дома в своем микроблоге Twitter. При этом президент не уточняет, каким образом Украина пыталась помешать его кампании.

Упавший в обморок глава Госпогранслужбы подал в отставку

Глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал заявление об отставке. Позже стало известно, что Порошенко удовлетворил заявление об отставке Назаренко, решение об отставке было принято Назаренко по состоянию здоровья. Президент назначил главой Государственной пограничной службы страны Петра Цигикала, который до этого возглавлял департамент оперативной деятельности ведомства, ушедшего в отставку главу Госпогранслужбы Порошенко сделал своим советником.

Кабмин поручил Минэкономразвития ликвидировать концерн "Антонов"

Кабинет министров поручил Министерству экономического развития и торговли Украины ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов", говорится в постановлении Кабмина №546 от 19 июля 2017 года. Согласно постановлению, ликвидационную комиссию возглавит замминистра экономического развития Юрий Бровченко, который должен обеспечить мероприятия, связанные с ликвидацией концерна и подачей требований кредиторов в двухмесячный срок. В течение трех месяцев он также обязан подать Кабмину ликвидационный баланс концерна.

Во Львове горел инструментальный завод

Во Львове накануне горело помещение "Львовского инструментального завода". Как пишет издание "Варта1", густой черный дым был виден на многих улицах и в разных районах города. Причины возгорания неизвестны. Как пишут пользователи соцсетей, возможно, это "традиционный" умышленный поджог, связанный с тем, что кто-то ищет новый участок под сооружение новостроек.

Полиция задержала двух участников перестрелки в Днепре

Полиция задержала двух участников перестрелки в Днепре, в результате которой два человека погибли и пятеро получили ранения, сообщил во вторник начальник криминальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь. По его данным, участниками перестрелки, которые первыми применили оружие, являются трое жителей города Днепр, иностранец и житель Донецкой области.

Раненый в перестрелке в Днепре ветеран назвал заказчика стрельбы

Раненый в перестрелке в Днепре ветеран АТО Эдмонд Саакян был переведен из реанимации в обычную палату. Он сообщил подробности конфликта и заявил, что перестрелка произошла из-за долгов. "Мой брат Эдуард много лет занимался строительным бизнесом вместе с гражданином Израиля Шоломом Нахшоном. К сожалению, у них возник конфликт из-за их последнего проекта", — отметил он.

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Разгром рынка у метро "Лесная" Украинское фото Смели бульдозерами: кадры с места разгрома рынка у метро "Лесная"

В ночь на 25 июля в Киеве по улице Киото снесли рынок возле метро "Лесная". МАФы уничтожили с помощью бульдозеров. По словам владельцев разрушенных точек, рынок уничтожали без предупреждения, непосредственно разгромом занимались около 500 вооруженных людей в масках. Также сообщается, что никаких оснований для разгрома рынка не называлось и документов не предъявлялось.

Еще три знаменитости попали в базу "Миротворца"

Сведения о российском певце Кае Метове, бывшей вокалистке группы "Мираж" Татьяне Овсиенко и экс-участнике этой же группы Романе Жукове внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за гастролей в Крыму. Как отмечается на сайте, они попали в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины" и "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму.

Украинец установил рекорд на Всемирных Играх по пауэрлифтингу

Сборная Украины во вторник, 25 июля, завоевала "золото" и "бронзу" на соревнованиях по пауэрлифтингу на Всемирных Играх в польском Вроцлаве, установив новое мировое достижение. Так, Сергей Белый стал чемпионом Игр. Украинский тяжеловес по сумме троеборья поднял 1080 килограмм (упражнения в приседании — 407,5 кг, жиме лежа — 297,5, и становой тяге — 375). Такой результат оказался новым мировым рекордом.

Теракт в Египте

Семь жителей севера Синайского полуострова погибли в результате подрыва террористами автомашины в районе КПП близ города Эль-Ариш, говорится в заявлении ВС Египта на странице в сети Facebook. По информации военных, террористы подъехали к КПП на джипе и намеревались подорвать свой автомобиль в гуще людей, но этим планам помешали военные, не пропустившие автомашину.

Именно 25 июля 1814 года английский изобретатель Джордж Стивенсон провел первое испытание паровоза, а в 1907 году в этот же день физик Борис Розинг подал заявку на патент на "Способ электрической передачи изображений на расстояние", то есть телевидение. Помимо этого в 1965 году именно 25 июля на фолк-фестивале в Ньюпорте Боб Дилан впервые вышел на сцену с электрогитарой. Поклонники музыканта не поняли его творческих исканий, освистали и согнали со сцены.