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    Соцсети о делах против Луценко: депутаты мстят?

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    САП открыла два "дела" против Генпрокурора. Юрия Луценко, с чьей подачи Рада лишила депутатской неприкосновенности нескольких нардепов, обвиняют в неуплате налогов. Как отреагировали на такую новость простые украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Юрий Луценко в Верховной Раде
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Генпрокурором Юрием Луценко заинтересовалась Антикоррупционная прокуратура. САП начала расследование после обвинений в адрес генпрокурора со стороны лидера "радикалов" нардепа Олега Ляшко. Помнится 11 июля в парламенте Ляшко обвинил Юрия Луценко в уклонении от уплаты налогов, в частности, упоминался дом площадью 900 квадратных метров.

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    В украинском сегменте соцсетей история прокурорского дома и прочей собственности заинтересовала многих. Однако бытует среди некоторых украинцев мнение, что новые дела против Луценко, не что иное, как месть нардепов за "покушение" на неприкосновенность парламентариев: "Луценко замахнулся на святое — на потребовал снять неприкосновенность с воров и взяточников. Не могут они успокоится! Ну не может круговая порука не сработать!".

    "В предыдущий раз его посадили за цветочки, купленные для сотрудников на День милиции за государственный счет. Теперь все выглядит гораздо серьезнее", - пишут в сетях.

    Скриншот с Facebook

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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