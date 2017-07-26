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    Точка зрения

    "Саботаж" Украиной выборов в США: Трамп пошел в контратаку - политолог

    (обновлено: )80130
    На фоне продолжающихся расследований связей семьи Трампа с РФ администрация американского президента решила перейти в контрнаступление, заявил политолог-международник Максим Яли.
    Президент США Дональд Трамп.
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    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина пыталась саботировать его предвыборную кампанию на президентских выборах в 2016 году. Об этом он написал в своем Twitter. 

    "Украинские попытки саботировать кампанию Трампа – "тихо работать, чтобы подтолкнуть Клинтон". Ну, так, где же расследование генерального прокурора?" — написал Дональд Трамп.

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    Кроме того, Дональд Трамп обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в излишней лояльности к его сопернице на президентских выборах — Хиллари Клинтон. Реакции генерального прокурора США на сообщение президента пока нет.

    А вот кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рэй во время сенатских слушаний по утверждению его кандидатуры обещал разобраться, вмешивалась ли Украина в выборы в США в 2016 году.

    Чем все эти заявления могут обернуться для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

    Почему Трамп именно сейчас вспомнил лояльность Украины к Клинтон и назвал это саботажем предвыборной кампании?

    — Нужно тут учитывать, скорее всего, это был достаточно эмоциональный шаг, но ожидаемый. А почему именно сейчас? 

    Как мы знаем, в сенатском комитете позавчера допрашивали, не допрашивали, были слушания закрытые его зятя по связям как раз с россиянами в ходе предвыборной кампании. Это, скажем так, такой ответный шаг, но вполне ожидаемый, я бы сказал, что я вот даже удивлен, что прошло столько долго времени после, как мы знаем, первое такое заявление сделал работник его пресс-службы о том, что если был заговор, то это от демократов с Украины, с этого все началось около двух недель назад. 

    Затем, как вы уже заметили, на слушаниях потенциального кандидата на пост главы ФБР, вопрос о том, разберется ли, готов ли он начать данное расследование, и он пообещал разобраться, так что, в принципе, это все логические шаги. 

    Как раз для меня уже стало очевидно, по крайней мере, что администрация Дональда Трампа переходит в контрнаступление. То есть, если раньше они на все обвинения в связях окружения Дональда Трампа заявляли о том, что нет тому доказательств, и просто опровергали, то сейчас, когда уже очевидно, что доказательная база увеличивается, и особенно специальная комиссия, спецпрокурор по расследованию ближайшего уже окружения Трампа, как мы знаем, еще такой эпизод – переписка, новый виток скандала его сына о встрече с российским юристом, то есть вот эти все шаги, в принципе, привели к тому, что администрация Дональда Трампа решила ответить более агрессивной стратегией и обвинять, уже не просто отказываться, опровергать эти обвинения, но и указывать на то, что противоположная сторона, команда Хилари Клинтон также задействовала иностранное правительство для победы на выборах. 

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    То есть, условно говоря, если уже готовится план Б, так называемый, если расследование, которое набирает обороты, о его связи с русскими придет к каким-то неутешительным, мягко говоря, выводам для Трампа, то, по крайней мере, для своего электората сейчас подобными заявлениями будет достаточно отвлечь внимание и успокоить в том, что, условно говоря, у обоих кандидатов было "рыльце в пушку", и это просто грязная кампания, и не стоит уделять этому столько внимания.

    Почему не было такой реакции в то же время, когда украинская сторона озвучивала заявления против пиарщика Трампа? 

    — Тогда, как мы помним, Дональду Трампу, в принципе, было не до этого, раз. 

    Второе. Тогда, если мы берем американское СМИ, подняли большую волну и, в принципе, нужно было разобраться, и эти записи всплыли в "амбарной книге" Партии регионов. Тогда он уже реагировал тем, что можно уже сейчас, после сегодняшнего твита, я бы сказал, что он подтверждает догадки, мои, в том числе, нельзя было говорить тогда на 100%, когда президент Порошенко летал в США на генеральную сессию ООН и встречался с Хилари Клинтон, а Дональд Трамп отказался с ним встречаться якобы по причине того, что не совпадали графики. 

    Но очевидно уже становится, что реальная причина была как раз вот на тот момент скандал с Манафортом. Но о том, что Дональд Трамп все помнит, как говорится, я не злой, у меня просто память хорошая, это как раз сейчас и всплывает. 

    Тут как раз еще такой момент, для меня тоже интересный, что это началось, скажем так, это контрстратегия, у меня возникает вопрос, сам ли он к этому пришел, его команда, либо все-таки такое "совпадение", что подобным образом начали развиваться события, я имею в виду первое заявление его пресс-службы о подозрениях участия украинской стороны на стороне Клинтон произошло именно после его встречи G20 с Владимиром Путиным. 

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    И логично предположить, если отталкиваться от версии, что эти связи, контакты имели место быть, что сейчас определенные договоренности Дональд Трамп давал Владимиру Путину в обмен на помощь, то, естественно, сейчас Владимир Путин заинтересован в том, чтобы обелить, так сказать, защитить Дональда Трампа и предложить контрстратегии, возможно, в принципе, она была и предложена Путиным как раз на этой встрече. Тем более, как мы знаем, там всплыла информация, что была еще одна тайная встреча Трампа с Путиным на полях G20, о которой не было известно общественности и, естественно, никто не знает, о чем они там говорили. 

    Так что, в принципе, такой вариант я также допускаю, выглядит вполне логично. 

    Начнет ли генпрокурор США такое расследование по заявлению Трампа? Насколько далеко может эта тема развиться? 

    — С моей точки зрения, может, это его креатура, и сейчас он оказывает на него определенное давление, безусловно. 

    Тут последняя новость о том, что Рекс Тиллерсон подумывает о своей отставке, но это еще на уровне слухов, тут нет смысла комментировать. То, что такое расследование возможно, я допускаю с большой долей вероятности. 

    Более того, с моей точки зрения, более важен такой момент, что Рэй, если он будет утвержден на пост главы ФБР, то, как раз, возможно, начало подобного расследования и является одним из условий выдвижения его на должность. Поэтому, учитывая, что дело о расследовании Трампа с российскими спецслужбами, официальными лицами в ходе предвыборной кампании все продолжает набирать обороты, то с точки зрения позиции политики, реакция администрации Дональда Трампа выглядит сейчас более чем своевременно. 

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    Соответственно, как я уже сказал, в лучшем случае, будет доказательство его связи с Россией, что подобным занималась и команда Клинтон, соответственно, потом заявить, что если эти связи будут доказаны, а это доказать, с моей точки зрения, проще, чем связи с Россией, потому что наши политики действовали, к сожалению, достаточно топорно и глупо, делали заявления и т.д., заявить в таком случае, что оба кандидата в этом были уличены и, соответственно, демократы не имеют морального права требовать импичмента Трампа. 

    И соответственно, требовать более резких и адекватных шагов в ответ. 

    Напомним, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" выразил сомнение по поводу того, что администрация Дональда Трампа будет больше вмешиваться в урегулирование конфликта на востоке Украины.

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