"Саботаж" Украиной выборов в США: Трамп пошел в контратаку - политолог

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина пыталась саботировать его предвыборную кампанию на президентских выборах в 2016 году. Об этом он написал в своем Twitter.

"Украинские попытки саботировать кампанию Трампа – "тихо работать, чтобы подтолкнуть Клинтон". Ну, так, где же расследование генерального прокурора?" — написал Дональд Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп обвинил генпрокурора Джеффа Сешнса в излишней лояльности к его сопернице на президентских выборах — Хиллари Клинтон. Реакции генерального прокурора США на сообщение президента пока нет.

А вот кандидат на пост директора ФБР Кристофер Рэй во время сенатских слушаний по утверждению его кандидатуры обещал разобраться, вмешивалась ли Украина в выборы в США в 2016 году.

Чем все эти заявления могут обернуться для Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Почему Трамп именно сейчас вспомнил лояльность Украины к Клинтон и назвал это саботажем предвыборной кампании?

— Нужно тут учитывать, скорее всего, это был достаточно эмоциональный шаг, но ожидаемый. А почему именно сейчас?

Как мы знаем, в сенатском комитете позавчера допрашивали, не допрашивали, были слушания закрытые его зятя по связям как раз с россиянами в ходе предвыборной кампании. Это, скажем так, такой ответный шаг, но вполне ожидаемый, я бы сказал, что я вот даже удивлен, что прошло столько долго времени после, как мы знаем, первое такое заявление сделал работник его пресс-службы о том, что если был заговор, то это от демократов с Украины, с этого все началось около двух недель назад.

Затем, как вы уже заметили, на слушаниях потенциального кандидата на пост главы ФБР, вопрос о том, разберется ли, готов ли он начать данное расследование, и он пообещал разобраться, так что, в принципе, это все логические шаги.

Как раз для меня уже стало очевидно, по крайней мере, что администрация Дональда Трампа переходит в контрнаступление. То есть, если раньше они на все обвинения в связях окружения Дональда Трампа заявляли о том, что нет тому доказательств, и просто опровергали, то сейчас, когда уже очевидно, что доказательная база увеличивается, и особенно специальная комиссия, спецпрокурор по расследованию ближайшего уже окружения Трампа, как мы знаем, еще такой эпизод – переписка, новый виток скандала его сына о встрече с российским юристом, то есть вот эти все шаги, в принципе, привели к тому, что администрация Дональда Трампа решила ответить более агрессивной стратегией и обвинять, уже не просто отказываться, опровергать эти обвинения, но и указывать на то, что противоположная сторона, команда Хилари Клинтон также задействовала иностранное правительство для победы на выборах.

То есть, условно говоря, если уже готовится план Б, так называемый, если расследование, которое набирает обороты, о его связи с русскими придет к каким-то неутешительным, мягко говоря, выводам для Трампа, то, по крайней мере, для своего электората сейчас подобными заявлениями будет достаточно отвлечь внимание и успокоить в том, что, условно говоря, у обоих кандидатов было "рыльце в пушку", и это просто грязная кампания, и не стоит уделять этому столько внимания.

Почему не было такой реакции в то же время, когда украинская сторона озвучивала заявления против пиарщика Трампа?

— Тогда, как мы помним, Дональду Трампу, в принципе, было не до этого, раз.

Второе. Тогда, если мы берем американское СМИ, подняли большую волну и, в принципе, нужно было разобраться, и эти записи всплыли в "амбарной книге" Партии регионов. Тогда он уже реагировал тем, что можно уже сейчас, после сегодняшнего твита, я бы сказал, что он подтверждает догадки, мои, в том числе, нельзя было говорить тогда на 100%, когда президент Порошенко летал в США на генеральную сессию ООН и встречался с Хилари Клинтон, а Дональд Трамп отказался с ним встречаться якобы по причине того, что не совпадали графики.

Но очевидно уже становится, что реальная причина была как раз вот на тот момент скандал с Манафортом. Но о том, что Дональд Трамп все помнит, как говорится, я не злой, у меня просто память хорошая, это как раз сейчас и всплывает.

Тут как раз еще такой момент, для меня тоже интересный, что это началось, скажем так, это контрстратегия, у меня возникает вопрос, сам ли он к этому пришел, его команда, либо все-таки такое "совпадение", что подобным образом начали развиваться события, я имею в виду первое заявление его пресс-службы о подозрениях участия украинской стороны на стороне Клинтон произошло именно после его встречи G20 с Владимиром Путиным.

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И логично предположить, если отталкиваться от версии, что эти связи, контакты имели место быть, что сейчас определенные договоренности Дональд Трамп давал Владимиру Путину в обмен на помощь, то, естественно, сейчас Владимир Путин заинтересован в том, чтобы обелить, так сказать, защитить Дональда Трампа и предложить контрстратегии, возможно, в принципе, она была и предложена Путиным как раз на этой встрече. Тем более, как мы знаем, там всплыла информация, что была еще одна тайная встреча Трампа с Путиным на полях G20, о которой не было известно общественности и, естественно, никто не знает, о чем они там говорили.

Так что, в принципе, такой вариант я также допускаю, выглядит вполне логично.

Начнет ли генпрокурор США такое расследование по заявлению Трампа? Насколько далеко может эта тема развиться?

— С моей точки зрения, может, это его креатура, и сейчас он оказывает на него определенное давление, безусловно.

Тут последняя новость о том, что Рекс Тиллерсон подумывает о своей отставке, но это еще на уровне слухов, тут нет смысла комментировать. То, что такое расследование возможно, я допускаю с большой долей вероятности.

Более того, с моей точки зрения, более важен такой момент, что Рэй, если он будет утвержден на пост главы ФБР, то, как раз, возможно, начало подобного расследования и является одним из условий выдвижения его на должность. Поэтому, учитывая, что дело о расследовании Трампа с российскими спецслужбами, официальными лицами в ходе предвыборной кампании все продолжает набирать обороты, то с точки зрения позиции политики, реакция администрации Дональда Трампа выглядит сейчас более чем своевременно.

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Соответственно, как я уже сказал, в лучшем случае, будет доказательство его связи с Россией, что подобным занималась и команда Клинтон, соответственно, потом заявить, что если эти связи будут доказаны, а это доказать, с моей точки зрения, проще, чем связи с Россией, потому что наши политики действовали, к сожалению, достаточно топорно и глупо, делали заявления и т.д., заявить в таком случае, что оба кандидата в этом были уличены и, соответственно, демократы не имеют морального права требовать импичмента Трампа.

И соответственно, требовать более резких и адекватных шагов в ответ.

Напомним, директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко в эфире "ГС" выразил сомнение по поводу того, что администрация Дональда Трампа будет больше вмешиваться в урегулирование конфликта на востоке Украины.