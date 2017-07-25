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    Точка зрения

    Адвокат о конституционности решений НАБУ по Полякову

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    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (161)

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    Адвокат Денис Овчаров в эфире "ГС" заявил, что ношение браслета слежения зависит от доброй воли подозреваемого, а если НАБУ несогласно, то нужно выбрать другую меру пресечения.
    Адвокат, партнер юридической компании Юскутум Денис Овчаров.
    Денис Овчаров, facebook

    РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

    Адвокаты фигуранта "янтарного дела", народного депутата Максима Полякова, который подозревается во взяточничестве, сообщили в Нацполицию, что их подзащитный не собирается надевать и носить электронный браслет слежения. По утверждению адвокатов, это судебное решение исполнению не подлежит "из-за его неконституционности". 

    В САП сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро вызвали Полякова 22 июля в Нацполицию Черкасской области — по месту указанного проживания, чтобы надеть на него электронный браслет, но тот не пришел и на связь не выходит.

    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
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    Сам же Максим Поляков уверяет, что правоохранительные органы еще не делали попыток надеть на него электронный браслет слежения. 

    Почему Максим Поляков отказывается выполнить решение суда, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал адвокат, партнер юридической компании "Юскутум" Денис Овчаров.

    Почему Поляков не хочет надеть электронный браслет, о какой неконституционности он говорит, и какими должны быть действия правоохранительных органов в ответ?

    — Дело в том, что нет механизма принуждения в виде одевания браслета слежения. Поэтому на сегодняшний день это право: хочу — одеваю, хочу — не одеваю. Если вы не согласны, а НАБУ считает, что не исполняется решение суда, за это предусмотрена дальнейшая процедура, в том числе и ходатайство об изменении меры пресечения, в том числе и поднимание вопроса в ВРУ, чтобы была снята депутатская неприкосновенность, и поднимался вопрос о другой мере пресечения.

    Саму неприкосновенность сняли, но арестовывать не позволили нардепы. О каком в таком случае залоге, о каком электронном браслете идет речь? 

    — Могут подымать второй, третий раз этот вопрос в ВРУ. Осенью соберутся. Но мы говорим о том, что подозревают в совершении преступлений все-таки народного депутата действующего, у которого есть определенный иммунитет, и этот иммунитет его охраняет. А что касается зацикливания НАБУ в отношении браслета, есть другие действия, которые могут говорить о том, что человек сотрудничает со следствием или не сотрудничает. Есть порядок вызова на допрос, повестка вручается, в том числе, на то, чтобы данный браслет был одет. Поэтому, если бы это было осуществлено на сегодняшний момент, я думаю, были бы адекватные действия. Кроме того, это не статус свидетеля, у Полякова статус подозреваемого, и с ним должны правоохранительные органы общаться как с подозреваемым. В том числе, когда идет речь не только о том, ходит он на допрос или нет, если у него есть уважительная причина, если он на больничном — это уважительная причина, чтобы не ходить на следственные действия.

    Борислав Розенблат
    УНИАН
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    Имеют ли право правоохранители силой надеть браслет на уже прикосновенного народного депутата, если он отказывается?

    — А нет механизма принуждения. То есть, если полиция считает, что не исполняется решение суда в отношении ограничительных мер, в данном случае речь идет о внесении залога, они могут ходатайствовать об изменении меры пресечения. В том числе на увеличение залога.

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    Нардеп Борислав Розенблат внес 7 миллионов гривен залога и без замечаний надел электронный браслет. Почему такая разная модель поведения фигурантов одного уголовного производства?

    — Я думаю, это тактика защиты, и это никак не свидетельствует о том, что кто-то признает свою вину или не признает. Поэтому Розенблат избрал такую тактику, Поляков — другую. И в данном случае нужно сконцентрироваться на другом. Не о том, одет браслет или не одет. А если вы считаете, что данные депутаты виноваты в совершении преступления, у вас есть все доказательства, то передавайте дело в суд, чтобы суд как можно быстрее данные дела публично рассматривал, и тогда уже в конце будет известно, виновен человек или нет. А концентрироваться на мере пресечения, ведь мера пресечения для чего избирается? Чтобы человек не убегал никуда, не скрывался от органов досудебного расследования. На сегодняшний день доказательств того, что Поляков скрывается и не исполняет свои обязанности ходить в органы досудебного расследования, нет. Кроме того, если не исполняется мера пресечения, то следующий шаг будет — обратить залог в доход государства.

    На сегодняшний день, если правоохранительные органы считают, что Поляков виновен в совершении преступлений, и есть для этого доказательства, пусть передают дело в суд, и суд уже будет решать о продлении меры пресечения, какие дальнейшие на него будут санкции наложены.

    Так арестовать они его все равно не могут!

    Суд избирает меру пресечения депутату Рады Бориславу Розенблату
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    — Дело в том, что если он уедет за границу, и не будет исполнять меры пресечения, то его могут объявить в розыск. В том числе и поднять вопрос в ВРУ, чтобы была изменена мера пресечения и чтобы ВРУ дала разрешение на арест.

    Депутат Борислав Розенблат, заявляет, что отказался сдать загранпаспорт из-за ошибки в постановлении суда по избранию ему меры пресечения. 

    — Это достаточно легко проверить. Если у Розенблата есть действительно правовая позиция, что касается паспорта, то будет изменена мера пресечения, и вполне возможно, что сумма, которую он внес, будет обращена в доход государства, если он свою позицию не защитит в суде.

    Ранее политический эксперт Андрей Золотарев в эфире "ГС" заявил, что борьба с коррупцией – только декларации, а на самом деле нардепы до конца будут солидарны в отстаивании своей неприкосновенности.

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