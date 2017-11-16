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    Аналитика и комментарии

    Хроника 15 ноября: посредничество Путина в обмене пленными, Геращенко ушел от Авакова

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    Накануне народный депутат Антон Геращенко сообщил, что сложил с себя полномочия советника главы МВД, НАБУ утратило полномочия расследовать коррупцию местных чиновников, а в Латвии простились с сатириком Михаилом Задорновым.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    В среду, 15 ноября, комитет Рады включил в законопроект по Донбассу вопрос "возврата Крыма", на Донбассе подорвалось авто Нацполиции, Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ДНР и ЛНР инициативу по обмену пленными. Помимо этого народ Северной Кореи приговорил президента США Дональда Трампа к смертной казни. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина

    Комитет Рады включил в законопроект по Донбассу вопрос "возврата Крыма" 

    В Раде нардепа заставили выступать на украинском языке
    канал "112 Украина" в youtube
    В Раде нардепа заставили выступать на украинском языке

    Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма". Принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. 

    Прогресс в вопросе обмена пленными

    Российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР И ЛНР, которые в целом поддержали эту идею, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что официальный Киев готов к обмену, но не может "отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие минских соглашений". 

    На Донбассе подорвалось авто Нацполиции  

    Служебный автомобиль Нацполиции Украины подорвался на мине в районе поселка Гнутово в Донецкой области, один полицейский погиб, двое получили ранения и были госпитализированы, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. Смертельный инцидент с подрывом автомобиля правоохранителей квалифицировали как теракт. Ведется расследование.

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    Геращенко ушел от Авакова 

    В Донбассе подорвалось авто с полицейскими
    Вячеслав Аброськин в Facebook
    Главные события 15 ноября в фотографиях

    Народный депутат Антон Геращенко сложил с себя полномочия советника главы МВД. Об этом он объявил на заседании антикоррупционного комитета Рады в ответ на замечание нардепа Сергея Лещенко, который подметил, что Геращенко является советником министра внутренних дел и в том, что он комментирует деятельность НАБУ, которое ведет дело о рюкзаках сына Авакова, наблюдается конфликт интересов. 

    НАБУ показало схему хищения средств при закупке "топлива Минобороны"

    НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали схему растраты средств госбюджета при закупке топлива для Министерства обороны. Об этом говорится на сайте НАБУ. Отмечается, что "после увеличения цены на 10%, должностные лица Минобороны совместно с поставщиком горючего снова заключают дополнительные соглашения, в результате чего стоимость топлива выросла еще на 5,8%". 

    НАБУ утратило полномочия расследовать коррупцию местных чиновников 

    Национальное антикорупционное бюро Украины (НАБУ) утратило полномочия вести расследования против председателей местных государственных администраций, говорится в сообщении пресс-службы Бюро. В ведомстве уточнили, что председатели местных государственных администраций больше не относятся к субъектам, подследственным Национальному антикоррупционному бюро Украины.  

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    В Латвии простились с Михаилом Задорновым 

    Рижане пришли попрощаться с Михаилом Задорновым
    Janis Skapars/TVNET
    Сотни рижан пришли проститься с Михаилом Задорновым

    В столице Латвии Риге прошла церемония прощания с сатириком и юмористом Михаилом Задорновым. Он был похоронен в Юрмале возле могилы своего отца. Такова была последняя воля артиста. В начале 2016 года у сатирика Задорнова диагностировали опухоль. Он умер на 70-м году жизни. 

    Народ КНДР приговорил Трампа к смертной казни 

    Жители Северной Кореи приговорили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа к смертной казни, говорится в редакционной статье газеты "Родонг Синмун". В редакционном материале сказано, что Трамп оскорбил Северную Корею, когда осудил "жестокую диктатуру" правительства КНДР во время своего тура по Азии. 

    Ежегодно 15 ноября в ряде стран отмечается Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки. Помимо этого ежегодно в среду второй или третьей недели ноября отмечается Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

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