Хроника 15 ноября: посредничество Путина в обмене пленными, Геращенко ушел от Авакова

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 15 ноября, комитет Рады включил в законопроект по Донбассу вопрос "возврата Крыма", на Донбассе подорвалось авто Нацполиции, Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ДНР и ЛНР инициативу по обмену пленными. Помимо этого народ Северной Кореи приговорил президента США Дональда Трампа к смертной казни. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Комитет Рады включил в законопроект по Донбассу вопрос "возврата Крыма"

Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма". Принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны.

Прогресс в вопросе обмена пленными

Российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким инициативу по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР И ЛНР, которые в целом поддержали эту идею, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, что официальный Киев готов к обмену, но не может "отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие минских соглашений".

На Донбассе подорвалось авто Нацполиции

Служебный автомобиль Нацполиции Украины подорвался на мине в районе поселка Гнутово в Донецкой области, один полицейский погиб, двое получили ранения и были госпитализированы, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. Смертельный инцидент с подрывом автомобиля правоохранителей квалифицировали как теракт. Ведется расследование.

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Геращенко ушел от Авакова

Народный депутат Антон Геращенко сложил с себя полномочия советника главы МВД. Об этом он объявил на заседании антикоррупционного комитета Рады в ответ на замечание нардепа Сергея Лещенко, который подметил, что Геращенко является советником министра внутренних дел и в том, что он комментирует деятельность НАБУ, которое ведет дело о рюкзаках сына Авакова, наблюдается конфликт интересов.

НАБУ показало схему хищения средств при закупке "топлива Минобороны"

НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали схему растраты средств госбюджета при закупке топлива для Министерства обороны. Об этом говорится на сайте НАБУ. Отмечается, что "после увеличения цены на 10%, должностные лица Минобороны совместно с поставщиком горючего снова заключают дополнительные соглашения, в результате чего стоимость топлива выросла еще на 5,8%".

НАБУ утратило полномочия расследовать коррупцию местных чиновников

Национальное антикорупционное бюро Украины (НАБУ) утратило полномочия вести расследования против председателей местных государственных администраций, говорится в сообщении пресс-службы Бюро. В ведомстве уточнили, что председатели местных государственных администраций больше не относятся к субъектам, подследственным Национальному антикоррупционному бюро Украины.

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В Латвии простились с Михаилом Задорновым

В столице Латвии Риге прошла церемония прощания с сатириком и юмористом Михаилом Задорновым. Он был похоронен в Юрмале возле могилы своего отца. Такова была последняя воля артиста. В начале 2016 года у сатирика Задорнова диагностировали опухоль. Он умер на 70-м году жизни.

Народ КНДР приговорил Трампа к смертной казни

Жители Северной Кореи приговорили президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа к смертной казни, говорится в редакционной статье газеты "Родонг Синмун". В редакционном материале сказано, что Трамп оскорбил Северную Корею, когда осудил "жестокую диктатуру" правительства КНДР во время своего тура по Азии.

Ежегодно 15 ноября в ряде стран отмечается Всемирный день рециклинга, или Всемирный день вторичной переработки. Помимо этого ежегодно в среду второй или третьей недели ноября отмечается Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.