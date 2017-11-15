Бюджет-2018. Власть покупает лояльность "силовиков"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Если в прошлые годы составители госбюджета удивляли выделением баснословных сумм на культурные коллективы и пожарные машины, то в этот раз к вопросу подошли со всей серьезностью. Даже при беглом ознакомлении с документом глаза бросаются цифры, которые в правительстве намерены "накинуть" на обеспечение бесперебойной и преданной работы силовых структур.

Вопрос времени

Если очередное увеличение расходов на оборону, до 164,9 миллиарда гривен уже никого не удивляет, то откровенное заигрывание власти с силовыми структурами настораживает. Так, согласно правительственной версии бюджета, Министерство внутренних дел получит дополнительно почти 13 миллиардов гривен и в целом 63 миллиарда гривен. Только на центр по борьбе с коррупцией планируется потратить 4,7 миллиарда гривен. Хороший кусок пирога приготовили и для СБУ, финансирование которой планируют увеличить почти на 1 миллиард гривен — до 7,6 миллиарда гривен. Примерно на такую же сумму Кабмин собирается "укомплектовать" Генеральную прокуратуру. Большой куш, вероятно, сорвет и Нацполиция — правительство собирается увеличить расходы на полицейских на 6 миллиардов гривен, до более 23 миллиардов гривен.

"Новый бюджет на 2018-й год попросту фиксирует уже имеющееся положение вещей — Украина превращается в полицейское государство, — прогнозирует политолог, директор Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. — Главная финансовая смета четко показывает приоритеты в политике. Мы наблюдаем сокращение социальных обязательств, демонтаж социального государства и наоборот радикальное увеличение власти силовых органов. Цель проста — сохранение и удержание власти".

По словам политолога, руководство страны прекрасно понимает, что рост социального недовольства и протестных настроений — лишь вопрос времени.

"Рано или поздно он получит политическое выражение в требовании того, чтобы нынешний властный картель освободил свои места и вышел вон. Естественно, что в такой ситуации политики будут всеми силами, руками и ногами держаться за свои кресла. Не удивительно, что первое, что делает власть — пытается купить лояльность силовиков. Большие социальные потрясения могут возникнуть в любой момент, поэтому в руководстве страны хотят быть к этому готовыми", — отмечает Золотарев.

Тревожные тенденции

О том, что власть уже приготовилась дать серьезный отпор всем недовольным ее действиями считает и политолог Алексей Якубин. По его словам, государственный бюджет, как правило, является тем анализом ДНК, который показывает, в каком направлении развивается та или иная стран. И если ключевую роль в документе играют "силовики", это не может не настораживать.

"Намечается тенденция, в которой власть через силовые структуры пытается сохранить и защитить себя от населения, которое обнищало за последние годы. Вместо того, чтобы активно продвигать тему постепенного улучшения положение, только усиливает это неравенство. Говоря простым языком, власть выбирает тратиться не на школы с учителями, а на полицию. Главным приоритетом государственного бюджета на год становятся чиновники и силовики. Это показатель того, что именно в этих группах власть видит для себя главную опору", — подчеркивает Якубин.

Риск протестов

Как минимум, настораживает происходящее и народных депутатов, многие из которых уже успели получить на руки проект главной финансовой сметы на будущий год. О том, что Госбюджет-2018 — один из весомых шагов к построению в Украине полицейского государства говорит нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

"О чем говорить, если расходы на полицию вырастают более чем на пятьдесят процентов, а увеличение минимальных социальных стандартов даже не на уровне инфляции, которая предусмотрена бюджетом. Очевидно, что власть прекрасно понимает — с такой слабой социальной политикой в следующем году значительно вырастает риск серьезных социальных протестов. Вместо того, чтобы бросить силы на то, чтобы хоть как-то улучшить жизнь людей, власть бросает все силы на укрепление карательного аппарата, который очень быстро придушит любое проявление недовольства. Власть банально перестраховывается", — объясняет политик.

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Дело в выборах?

Интересно, что в пропрезидентском "Блоке Петра Порошенко" имеется альтернативная версия неожиданной заботы правительства о силовом блоке. Так, нардеп Сергей Каплин причиной значительного увеличения расходов называет возможные досрочные выборы.

"Глава МВД Арсен Аваков готовится к выборам, верит в то, что "Народный фронт" сможет использовать этот административный ресурс. Смотрите сами: тюрьма дает 2% голосов, полиция и МЧС — еще столько же. Вот вам и 4% на прохождение барьера на новых парламентских выборах. Сегодня Аваков и его "Народный фронт", как за гречку, покупают избирателей зарплатами из бюджета", — резюмировал политик.