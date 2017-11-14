Торги за Бюджет-2018. Политика никому не нужна, только деньги - Скорик

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В Украине стартовал процесс рассмотрения государственного бюджета на будущий год. вторник ВР начнет изучение проекта сметы на 2018 год, которую правительство подало в Верховную Раду еще в сентябре. Тем не менее, к бюджету уже сейчас имеются немалые вопросы.

Как считает нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Николай Скорик, как и в прошлые годы, бюджетный процесс будет сопровождаться масштабными "договорняками".

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"Торги однозначно будут. Обратите внимание на то, какие фракции парламента сейчас высказались о том, что ни при каких обстоятельствах на будут поддерживать этот бюджет. Они же в последствии и окажутся в числе главных выгодополучателей. Большинство тех, кто выступает против переживает за какой-то отдельный сектор. Но необходимо говорить о глобальных изменениях самой идеологии бюджета в сторону людей, в сторону развития экономики", — отмечает политик.

Вместе с тем, депутат отверг предположение, что частью торга за бюджет могут стать сугубо политические моменты, как то согласие депутатов и фракций голосовать за важный для президента Петра Порошенко закон о реинтеграции Донбасса, который, в частности, саботирует "Самопомич".

"Мне кажется, что власть будет набирать голоса на бюджет за счет других факторов и других депутатов, которых особенно не интересуют политические вопросы. Коалиция как таковая отсутствует, но вместе с тем, необходимую разницу голосов можно будет собрать за счет миноритариев, которые получат преференции или деньги на округа", — резюмировал депутат.