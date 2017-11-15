Полицейский бюджет-2018. Власть готовится к серьезным протестам - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что до утверждения главной финансовой сметы на будущий год остается немало времени, уже сейчас можно увидеть определенные тенденции. Так, по сравнению с 2017-м годом суммарно больше 20 миллиардов гривен будет выделено на финансирование административных органов и силовых структур.

Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Юрий Павленко считает, что представленный правительством проект государственного бюджета на будущий год не соответствует интересам государства и направлен на обслуживание отдельных категорий власти.

"Если внимательно ознакомиться с представленным проектом Госбюджета на 2018-й год, становится очевидным, что он выстроен исключительно в интересах чиновников и полиции. Параллельно полностью проигнорированы потребности тех людей, которые сегодня больше всего нуждаются в помощи государства. Об интересах отечественной экономики речи в бюджете вообще не ведется — не предусмотрено стимулов для ее возобновления и развития", — отметил депутат.

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По словам Павленко, понимая, к чему в итоге может привести такая политика, власть просто перестраховывается.

"Этот бюджет — один из весомых шагов к построению в Украине полицейского государства. О чем говорить, если расходы на полицию вырастают более чем на пятьдесят процентов, а увеличение минимальных социальных стандартов даже не на уровне инфляции, которая предусмотрена бюджетом. Очевидно, что власть прекрасно понимает — с такой слабой социальной политикой в следующем году значительно вырастает риск серьезных социальных протестов. Вместо того, чтобы бросить силы на то, чтобы хоть как-то улучшить жизнь людей, власть бросает все силы на укрепление карательного аппарата, который очень быстро придушит любое проявление недовольства. Власть банально перестраховывается", — резюмировал политик.