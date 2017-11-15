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    Точка зрения

    Полицейский бюджет-2018. Власть готовится к серьезным протестам - депутат

    (обновлено: )19820
    По мнению народного депутата Юрия Павленко, в значительной степени увеличивая финансирование силовых органов в бюджете на 2018-й год, власть учитывает риски возможных социальных потрясений.
    Народный депутат Украины Юрий Павленко. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что до утверждения главной финансовой сметы на будущий год остается немало времени, уже сейчас можно увидеть определенные тенденции. Так, по сравнению с 2017-м годом суммарно больше 20 миллиардов гривен будет выделено на финансирование административных органов и силовых структур.

    Деньги
    torange.ru
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    Народный депутат от фракции "Оппозиционного блока" Юрий Павленко считает, что представленный правительством проект государственного бюджета на будущий год не соответствует интересам государства и направлен на обслуживание отдельных категорий власти.

    "Если внимательно ознакомиться с представленным проектом Госбюджета на 2018-й год, становится очевидным, что он выстроен исключительно в интересах чиновников и полиции. Параллельно полностью проигнорированы потребности тех людей, которые сегодня больше всего нуждаются в помощи государства. Об интересах отечественной экономики речи в бюджете вообще не ведется — не предусмотрено стимулов для ее возобновления и развития", — отметил депутат.

    Николай Скорик. Архивное фото
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    По словам Павленко, понимая, к чему в итоге может привести такая политика, власть просто перестраховывается.

    "Этот бюджет — один из весомых шагов к построению в Украине полицейского государства. О чем говорить, если расходы на полицию вырастают более чем на пятьдесят процентов, а увеличение минимальных социальных стандартов даже не на уровне инфляции, которая предусмотрена бюджетом. Очевидно, что власть прекрасно понимает — с такой слабой социальной политикой в следующем году значительно вырастает риск серьезных социальных протестов. Вместо того, чтобы бросить силы на то, чтобы хоть как-то улучшить жизнь людей, власть бросает все силы на укрепление карательного аппарата, который очень быстро придушит любое проявление недовольства. Власть банально перестраховывается", — резюмировал политик.

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