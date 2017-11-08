Бортник: государственный бюджет для власти - как торт Roshen

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

В Верховной Раде на текущей неделе собираются рассматривать проект госбюджета-2018. Об этом свидетельствует уже обнародованная повестка дня. В четверг в рабочем плане депутатов — рассмотрение новой редакции правительственного законопроекта о приватизации госимущества. При этом парламентскими будут две следующие недели подряд.

Насколько эффективно будут работать депутаты, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Згідно з регламентом, Верховна Рада мала затвердити проект держбюджету ще в першому читанні до 20 жовтня. Чому бюджетний процес не почався вчасно?

— Бюджетний процес насправді почався вчасно, він не завершився вчасно, в першому читанні, тому що цьому перешкодили протести під парламентом, і ті вимоги, які висували мітингувальники, змусили Верховну Раду працювати в іншому ключі.

Крім того, навколо бюджету ще вистачає різного роду підкилимної конкуренції, між різними групами впливу галузевими, наприклад, в сфері оборони, ВПК, в аграрному секторі, енергетичному секторі, між регіональними, між центральними і регіональними органами влади, між різними парламентськими групами впливу, між мажоритарними депутатами та групами, складеними з пропорційних депутатів.

Причому всі конфлікти — закриті, і оці два аспекти, на мою думку, перешкодили схваленню бюджету на попередніх парламентських тижнях.

Стосовно бюджету зараз відбуваються якісь політичні консультації між фракціями?

— Безумовно. Насправді, дуже багато тих конфліктів політичних, які ми спостерігаємо, мають під собою бюджетну складову. І дійсно, ми бачили, як, наприклад, силовики намагалися отримати більшу частину бюджету, як намагалися більшу частину бюджету спрямувати на ВПК, і йдуть дуже серйозні торги навколо підтримки аграріїв, і там також намагаються сьогодні у когось щось відібрати, комусь щось дати…

Йде гра стосовно мажоритарників, які вимагають інвестицій в свої округи, ті консультації до цього часу тривають, я знаю, що вони — ще не завершені, і у кращому разі вони в повній мірі завершаться до другого читання, десь в грудні цього року.

Але першого читання ще ж не було, правильно?

— Так. Ще на тижні можливо розглянуть в першому читанні цей проект закону про держбюджет і затвердять якісь концептуальні складові, але торги продовжаться.

Які шанси, що в першому читанні цього тижня проголосують?

— Я думаю, що шанси є, і десь в другій половині тижня, в четвер, шанси безумовно є, уряду потрібно схвалювати сьогодні держбюджет, для того, щоб продовжувати діалог з МВФ стосовно зовнішніх запозичень, тому я думаю, що намагатимуться схвалити, і шанси є непогані.

Що може простимулювати депутатів розглянути в цілому і прийняти?

— Щедрість уряду, спроможність уряду йти на компроміси з депутатським корпусом.

В яких питаннях?

— В дуже простих. Кожен лобіює щось своє. Кожен лобіює свою галузь економіки, чи своє підприємство. А хтось лобіює інвестиції.

Можливо, є якісь першочергові нагальні потреби у депутатів, які виносяться на торги?

— Я думаю, що як завжди це буде досить дріб'язково. Великі фракції — БПП і "Народний фронт" — разом з урядом ділять стратегічні витрати, умовно кажучи. Дрібніші партнери просять собі щось дрібніше.

На жаль, завжди так було, що державний бюджет формувався як торт Roshen — нарізався дрібними і великими скибками, в залежності від апетиту і можливостей споживачів. І бюджетний процес, це, мабуть, найбільш корупційний процес, законодавчий процес, який в принципі є в Україні.

Як може позначитися на роботі парламенту "справа рюкзаків"?

— Вони викликали додаткові загострення між БПП і "Народним фронтом", посилили між ними недовіру, і я не виключаю, що бюджетний процес сьогодні може прив'язуватися разом з пакетним процесом, з необхідністю кадрового переформатування в уряді, центральних органів виконавчої влади, про що говорить Ігор Кононенко, тому що сьогодні криза довіри між партнерами, і я думаю, що все більше вони будуть схилятися до пакетного прийняття всіх ключових питань, ніхто нікому вже не довіряє.

Ви згадали Кононенка, але переважно представники БПП не надто коментують ситуацію.

— Вони просто ще не знають… тому що за великим рахунком, такі рішення приймаються в ситуативній кімнаті президента, і до цих рішень відношення мають дуже вузьке коло осіб.

В ЗМІ з'явилася інформація, що Солом'янський райсуд дав доступ НАБУ до документів заводу, який належить президенту і по якому була підозра про завищення цін на бронемашини «Тритон». Рішення суду датоване 18 жовтня, але в ЗМІ потрапило сьогодні, це може бути відповіддю на "рюкзаки" Авакова?

— Я думаю, що це є продовженням справи генералів, тієї корупції на крові, справи, яка вирувала в країні 2-3 тижні назад, і звідти, мабуть, ростуть корені цього подання, цього розгляду, але, безумовно, сьогодні можемо констатувати, що НАБУ системно і послідовно атакує всіх учасників, всіх акціонерів нашої коаліції, згадаємо: Роман Насіров, Максим Поляков, Борислав Розенблат, Микола Мартиненко, нафтові генерали, і "рюкзаки" Авакова. Тобто можемо сказати, що НАБУ створює дуже серйозні кризи і виклики для всієї влади.

Я не думаю, що це відповідь на справу Авакова, я думаю, що і президент, і команда Арсена Авакова сьогодні знаходяться в розрізі тих, хто обороняється проти дій НАБУ.

Чи дійсно Верховна Рада буде розглядати зміни до виборчого законодавства? Чий законопроект має найвищі шанси бути підтриманим?

— Виборче законодавство, це в значній мірі — міф, це — абсолютно штучне питання, в якому не дуже зацікавлене суспільство і в якому не дуже зацікавлена Рада. Це є вимога однієї політичної фракції, переважно "Самопомочі".

Ми сьогодні вже маємо це виборче законодавство з відкритими списками, на прикладі місцевих виборів, воно вже працює. І воно ні до яких позитивних зрушень не приводить. Це просто політична амбіція окремої фракції. Думаю, що будуть розглядати, можливо, в першому читанні приймуть якийсь з законів, але прогнозую, що поправок до нього будуть тисячі, і цей процес буде розтягуватися в значній мірі в часі.

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К слову, исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "ГС" заявил, что проект госбюджета-2018 вызывает слишком много вопросов и опасений, поэтому его принятие парламентом традиционно затянется до Нового Года. По его мнению, дефицит госбюджета окажется больше, чем надеется премьер Владимир Гройсман.