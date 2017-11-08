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    Точка зрения

    Бортник: государственный бюджет для власти - как торт Roshen

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (82)

    (обновлено: )60
    Политолог Руслан Бортник заявил, что шансы госбюджета быть проголосованным в Верховной Раде зависят от того, насколько "щедрым" будет Кабмин по отношению к депутатам.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

    В Верховной Раде на текущей неделе собираются рассматривать проект госбюджета-2018. Об этом свидетельствует уже обнародованная повестка дня. В четверг в рабочем плане депутатов — рассмотрение новой редакции правительственного законопроекта о приватизации госимущества. При этом парламентскими будут две следующие недели подряд.

    Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Чтобы наполнить госбюджет, Кабмин сыграет на росте инфляции — Устенко

    Насколько эффективно будут работать депутаты, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Згідно з регламентом, Верховна Рада мала затвердити проект держбюджету ще в першому читанні до 20 жовтня. Чому бюджетний процес не почався вчасно?

    — Бюджетний процес насправді почався вчасно, він не завершився вчасно, в першому читанні, тому що цьому перешкодили протести під парламентом, і ті вимоги, які висували мітингувальники, змусили Верховну Раду працювати в іншому ключі.

    Крім того, навколо бюджету ще вистачає різного роду підкилимної конкуренції, між різними групами впливу галузевими, наприклад, в сфері оборони, ВПК, в аграрному секторі, енергетичному секторі, між регіональними, між центральними і регіональними органами влади, між різними парламентськими групами впливу, між мажоритарними депутатами та групами, складеними з пропорційних депутатів.

    Причому всі конфлікти — закриті, і оці два аспекти, на мою думку, перешкодили схваленню бюджету на попередніх парламентських тижнях.

    Стосовно бюджету зараз відбуваються якісь політичні консультації між фракціями?

    — Безумовно. Насправді, дуже багато тих конфліктів політичних, які ми спостерігаємо, мають під собою бюджетну складову. І дійсно, ми бачили, як, наприклад, силовики намагалися отримати більшу частину бюджету, як намагалися більшу частину бюджету спрямувати на ВПК, і йдуть дуже серйозні торги навколо підтримки аграріїв, і там також намагаються сьогодні у когось щось відібрати, комусь щось дати…

    Йде гра стосовно мажоритарників, які вимагають інвестицій в свої округи, ті консультації до цього часу тривають, я знаю, що вони — ще не завершені, і у кращому разі вони в повній мірі завершаться до другого читання, десь в грудні цього року.

    Але першого читання ще ж не було, правильно?

    — Так. Ще на тижні можливо розглянуть в першому читанні цей проект закону про держбюджет і затвердять якісь концептуальні складові, але торги продовжаться.

    Які шанси, що в першому читанні цього тижня проголосують?

    — Я думаю, що шанси є, і десь в другій половині тижня, в четвер, шанси безумовно є, уряду потрібно схвалювати сьогодні держбюджет, для того, щоб продовжувати діалог з МВФ стосовно зовнішніх запозичень, тому я думаю, що намагатимуться схвалити, і шанси є непогані.

    Блинов об инфляции и других макропараметрах госбюджета на 2018 год. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Инфляция и другие макропоказатели госбюджета-2018. Мнение экономиста

    Що може простимулювати депутатів розглянути в цілому і прийняти?

    — Щедрість уряду, спроможність уряду йти на компроміси з депутатським корпусом.

    В яких питаннях?

    — В дуже простих. Кожен лобіює щось своє. Кожен лобіює свою галузь економіки, чи своє підприємство. А хтось лобіює інвестиції.

    Можливо, є якісь першочергові нагальні потреби у депутатів, які виносяться на торги?

    — Я думаю, що як завжди це буде досить дріб'язково. Великі фракції — БПП і "Народний фронт" — разом з урядом ділять стратегічні витрати, умовно кажучи. Дрібніші партнери просять собі щось дрібніше.

    На жаль, завжди так було, що державний бюджет формувався як торт Roshen — нарізався дрібними і великими скибками, в залежності від апетиту і можливостей споживачів. І бюджетний процес, це, мабуть, найбільш корупційний процес, законодавчий процес, який в принципі є в Україні.

    Як може позначитися на роботі парламенту "справа рюкзаків"?

    — Вони викликали додаткові загострення між БПП і "Народним фронтом", посилили між ними недовіру, і я не виключаю, що бюджетний процес сьогодні може прив'язуватися разом з пакетним процесом, з необхідністю кадрового переформатування в уряді, центральних органів виконавчої влади, про що говорить Ігор Кононенко, тому що сьогодні криза довіри між партнерами, і я думаю, що все більше вони будуть схилятися до пакетного прийняття всіх ключових питань, ніхто нікому вже не довіряє.

    Ви згадали Кононенка, але переважно представники БПП не надто коментують ситуацію.

    Людмила Супрун
    УНИАН
    Людмила Супрун: бюджет-2018 просто копия предыдущего

    — Вони просто ще не знають… тому що за великим рахунком, такі рішення приймаються в ситуативній кімнаті президента, і до цих рішень відношення мають дуже вузьке коло осіб.

    В ЗМІ з'явилася інформація, що Солом'янський райсуд дав доступ НАБУ до документів заводу, який належить президенту і по якому була підозра про завищення цін на бронемашини «Тритон». Рішення суду датоване 18 жовтня, але в ЗМІ потрапило сьогодні, це може бути відповіддю на "рюкзаки" Авакова?

    — Я думаю, що це є продовженням справи генералів, тієї корупції на крові, справи, яка вирувала в країні 2-3 тижні назад, і звідти, мабуть, ростуть корені цього подання, цього розгляду, але, безумовно, сьогодні можемо констатувати, що НАБУ системно і послідовно атакує всіх учасників, всіх акціонерів нашої коаліції, згадаємо: Роман Насіров, Максим Поляков, Борислав Розенблат, Микола Мартиненко, нафтові генерали, і "рюкзаки" Авакова. Тобто можемо сказати, що НАБУ створює дуже серйозні кризи і виклики для всієї влади.

    Я не думаю, що це відповідь на справу Авакова, я думаю, що і президент, і команда Арсена Авакова сьогодні знаходяться в розрізі тих, хто обороняється проти дій НАБУ.

    Чи дійсно Верховна Рада буде розглядати зміни до виборчого законодавства? Чий законопроект має найвищі шанси бути підтриманим?

    — Виборче законодавство, це в значній мірі — міф, це — абсолютно штучне питання, в якому не дуже зацікавлене суспільство і в якому не дуже зацікавлена Рада. Це є вимога однієї політичної фракції, переважно "Самопомочі".

    Ми сьогодні вже маємо це виборче законодавство з відкритими списками, на прикладі місцевих виборів, воно вже працює. І воно ні до яких позитивних зрушень не приводить. Це просто політична амбіція окремої фракції. Думаю, що будуть розглядати, можливо, в першому читанні приймуть якийсь з законів, але прогнозую, що поправок до нього будуть тисячі, і цей процес буде розтягуватися в значній мірі в часі.

    Смотрите также: "Дело о рюкзаках" Авакова связано с выполнением минских соглашений — эксперт

    К слову, исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в эфире "ГС" заявил, что проект госбюджета-2018 вызывает слишком много вопросов и опасений, поэтому его принятие парламентом традиционно затянется до Нового Года. По его мнению, дефицит госбюджета окажется больше, чем надеется премьер Владимир Гройсман

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