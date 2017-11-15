Торги за бюджет. Аваков и Ляшко сорвут жирный куш - Каплин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во вторник на вечернем заседании ВР начнет рассмотрение проекта государственного бюджета на 2018 год, который правительство вовремя подало в Верховную Раду еще в сентябре. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам нардепа от фракции "Блока Петра Порошенко" Сергея Каплина, Рада готовится а большим торгам за главную финансовую смету страны.

"Среди главных выгодополучателей предстоящего бюджетного процесса можно назвать Виталия Хомутынника, депутатскую группу "Видродження", целый ряд других групп. Традиционно, главные "лоты" — контрабанда, разные "вкусные" должности. Ключевой торг будет вестись за недостающие голоса. Скорее всего, здесь в роли спасательного круга выступит фракция Радикальной партии и лично Олег Ляшко. Деньги и "пожарные машины" решат любые вопросы. В этом бюджете уже заложено 600-700 миллиардов на эти нужды. Проголосует как надо и "Оппозиционный блок". Их цена — гарантии спокойной жизни для депутатов", — говорит Каплин.

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Вторым фронтом торгов депутат называет интерес главы МВД Арсена Авакова.

"Снова на 15-20% увеличивается финансирование министерства внутренних дел. Аваков готовится к выборам, верит в то, что "Народный фронт" использует этот административный ресурс. Смотрите сами: тюрьма даёт 2% голосов, полиция и МЧС — еще столько же. Вот вам и 4% на прохождение барьера на новых парламентских выборах. Сегодня Аваков и его "Народный фронт", как за гречку, покупают избирателей зарплатами из бюджета", — отметил политик.

По его словам, Госбюджет на 2018 год будет принят задолго до Нового года.

"В отличие от Яценюка, у Гройсман более деловой подход к этой теме. Он готов и поделиться позициями, и даже где-то прогнуться, чтобы вовремя получить бюджет. К сожалению, у нас эффективность измеряется не уровнем ВВП и качеством сметы, а ранним принятием бюджета", — подытожил Каплин.