Торги за госбюджет-2018. Уже вовсю "трут", договариваются - Тарута

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во вторник ВР начнет рассмотрение проекта государственного бюджета на 2018 год, который правительство вовремя подало в Верховную Раду еще в сентябре. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"В этой Верховной Раде без торгов вообще никакие решения не принимаются. Здесь постоянно действует закон бартера — ты мне, я тебе. Отношений между людьми нет, есть только взаимная выгода между фракциями. В вопросе принятия Госбюджета-2018 все будет точно так же, ничего не поменяется. Если торговали за бюджет в 2016-м, в 2017-м году, то почему должно что-то улучшиться сейчас. Почему так происходит? Потому что в Верховную Раду пришли люди, которые хотят зарабатывать большие деньги, а не улучшать жизнь украинцев", — говорит народный депутат Сергей Тарута.

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Как утверждает политик, процесс торгов за те или иные пункты бюджета уже начался.

"Я думаю, что уже вовсю "трут", уже договариваются. Еще многие вещи требуют согласования и утверждения. Ведь если бы все взаимовыгодные вопросы были решены, то Госбюджет давно внесли бы в зал и утвердили без всяких разговоров", — отмечает он.

По словам депутата, свою лепту в бюджетный процесс вносят требования МВФ.

"Не все понятно в отношении требований валютного фонда и расчёта с ним. Для того, чтобы рассчитывать на эти деньги, нужно что-то отдавать. А отдавать не из чего. Между тем, МВФ требует принятия законов, еще больше ухудшающих жизнь простого украинца. Правительство побоится принимать эти вещи, ведь потом его попросту снесут", — резюмировал Тарута.