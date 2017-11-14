наверх
14.11.201714:12
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Торги за госбюджет-2018. Уже вовсю "трут", договариваются - Тарута

    Тема:

    Бюджет-2018 и будущее гривны (90)

    (обновлено: )5110
    По словам народного депутата Сергея Таруты, вместе с началом рассмотрения государственного бюджета на 2018-й год стартовал и процесс торгов за различные преференции для нардепов.
    Сергей Тарута. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Во вторник ВР начнет рассмотрение проекта государственного бюджета на 2018 год, который правительство вовремя подало в Верховную Раду еще в сентябре. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    "В этой Верховной Раде без торгов вообще никакие решения не принимаются. Здесь постоянно действует закон бартера — ты мне, я тебе. Отношений между людьми нет, есть только взаимная выгода между фракциями. В вопросе принятия Госбюджета-2018 все будет точно так же, ничего не поменяется. Если торговали за бюджет в 2016-м, в 2017-м году, то почему должно что-то улучшиться сейчас. Почему так происходит? Потому что в Верховную Раду пришли люди, которые хотят зарабатывать большие деньги, а не улучшать жизнь украинцев", — говорит народный депутат Сергей Тарута.

    Читайте также: Будни "гройсманомики": металлургия уже приказала долго жить

    Как утверждает политик, процесс торгов за те или иные пункты бюджета уже начался.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Бортник: государственный бюджет для власти - как торт Roshen

    "Я думаю, что уже вовсю "трут", уже договариваются. Еще многие вещи требуют согласования и утверждения. Ведь если бы все взаимовыгодные вопросы были решены, то Госбюджет давно внесли бы в зал и утвердили без всяких разговоров", — отмечает он.

    По словам депутата, свою лепту в бюджетный процесс вносят требования МВФ.

    "Не все понятно в отношении требований валютного фонда и расчёта с ним. Для того, чтобы рассчитывать на эти деньги, нужно что-то отдавать. А отдавать не из чего. Между тем, МВФ требует принятия законов, еще больше ухудшающих жизнь простого украинца. Правительство побоится принимать эти вещи, ведь потом его попросту снесут", — резюмировал Тарута.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Верховной Рады Украины. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Карта распространения кори. Инфографика
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?