"Они в одной лодке". Погребинский об "альянсе" Авакова и Порошенко

"Я считают, что они (Аваков и Порошенко — Ред) в одной лодке, и разрушить этот альянс не в интересах ни Порошенко, ни Авакова", — заявил Михаил Погребинский в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

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Ранее СМИ сообщили, что у Авакова возник конфликт с Порошенко из-за того, что глава МВД якобы позволил экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили незаконно пересечь украино-польскую границу. Конфликт якобы обострился после того, как участники акции протеста поставили возле здания Верховной Рады палатки. Ранее член коллегии МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко заявил, что конфликт между Порошенко и Аваковым существует с 2014 года и основывается на разных подходах к вопросам обеспечения безопасности и проведения расследований в стране.