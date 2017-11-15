НАБУ показало схему хищения средств при закупке "топлива Минобороны"

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали схему растраты средств госбюджета при закупке топлива для Министерства обороны. Об этом говорится на сайте НАБУ.
"В связи с высоким общественным резонансом расследование фактов растраты средств госбюджета при закупке топлива для Министерства обороны, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура публикуют схему совершения предполагаемого правонарушения" – отмечается в сообщении.
По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года Комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках свыше 80 тыс. тонн топлива для техники специального назначения за счет средств Государственного бюджета Украины на общую сумму свыше 1 млрд грн.
"После того, как было поставлено около 1/20 оговоренного объема, заместитель министра обороны и директор департамента госзакупок Минобороны совместно с победителем торгов заключают дополнительные соглашения, согласно которых стоимость топлива растет на 10%", — сообщает НАБУ.
Отмечается, что "после увеличения цены на 10%, должностные лица Минобороны совместно с поставщиком горючего снова заключают дополнительные соглашения, в результате чего стоимость топлива выросла еще на 5,8%".
"Только после безосновательного увеличения цены за единицу товара в среднем на 16% от начальной, победитель торгов начинает поставлять топливо. Вследствие этого в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн", — отмечают в пресс-службе.
Следствие установило, что увеличение цены было осуществлено при отсутствии документального подтверждения колебания цен на рынке, изменения конъюнктуры ринге и/или принятия нормативно-правовых актов, влияющих на формирование уровня цен.
Досудебное расследование по данным фактам НАБУ и САП начали в сентябре 2016 года.