НАБУ показало схему хищения средств при закупке "топлива Минобороны"

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали схему растраты средств госбюджета при закупке топлива для Министерства обороны. Об этом говорится на сайте НАБУ.

"В связи с высоким общественным резонансом расследование фактов растраты средств госбюджета при закупке топлива для Министерства обороны, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура публикуют схему совершения предполагаемого правонарушения" – отмечается в сообщении.

Схема хищения средств при закупке "топлива Минобороны"

Схема хищения средств при закупке "топлива Минобороны"

Схема хищения средств при закупке "топлива Минобороны"

Схема хищения средств при закупке "топлива Минобороны"

По версии следствия, в начале 2016 года комитет по конкурсным торгам Минобороны организовал процедуру открытых торгов на закупку жидкого топлива. По результатам торгов 26 апреля 2016 года Комитет по 14 лотам утвердил к оплате предложения одного из участников торгов как наиболее экономически выгодные. 13 и 18 мая 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов было заключено 14 договоров о поставках свыше 80 тыс. тонн топлива для техники специального назначения за счет средств Государственного бюджета Украины на общую сумму свыше 1 млрд грн.

"После того, как было поставлено около 1/20 оговоренного объема, заместитель министра обороны и директор департамента госзакупок Минобороны совместно с победителем торгов заключают дополнительные соглашения, согласно которых стоимость топлива растет на 10%", — сообщает НАБУ.

Отмечается, что "после увеличения цены на 10%, должностные лица Минобороны совместно с поставщиком горючего снова заключают дополнительные соглашения, в результате чего стоимость топлива выросла еще на 5,8%".

"Только после безосновательного увеличения цены за единицу товара в среднем на 16% от начальной, победитель торгов начинает поставлять топливо. Вследствие этого в пользу поставщика безосновательно и незаконно были перечислены бюджетные средства на общую сумму 149 млн 339 тыс. грн", — отмечают в пресс-службе.

Следствие установило, что увеличение цены было осуществлено при отсутствии документального подтверждения колебания цен на рынке, изменения конъюнктуры ринге и/или принятия нормативно-правовых актов, влияющих на формирование уровня цен.

Досудебное расследование по данным фактам НАБУ и САП начали в сентябре 2016 года.