НАБУ утратило полномочия расследовать коррупцию местных чиновников

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Национальное антикорупционное бюро Украины (НАБУ) утратило полномочия вести расследования против председателей местных государственных администраций, говорится в сообщении пресс-службы Бюро.

"Подписание Президентом Украины Закона №6232 ("О Государственной службе" — Ред.) приведет к коллапсу в работе НАБУ и других органов досудебного расследования и парализует систему правосудия Украины. Кроме того, большое беспокойство вызывает ожидаемое истечение 20 ноября этого года полномочий следственных органов по осуществлению предварительного расследования по уголовным производствам, относящимся к подследственности НАБУ и зарегистрированные до декабря 2015 (около 3500 производств). Передача такого количества производств в НАБУ, в штате которого работает около 200 детективов, фактически остановит все текущие расследования Бюро по топ-коррупционерам", — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что председатели местных государственных администраций больше не относятся к субъектам, подследственным Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Согласно изменениям в закон "О государственной службе", которые вступили в силу 15 ноября, данная категория должностей не относится к категории А государственной службы.

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Таким образом, уголовные коррупционные правонарушения, совершенные председателями местных госадминистраций, могут находиться в фокусе НАБУ лишь при условии, что вследствие совершенного ими преступления государство несет убытки в размере более 500 прожиточных минимумов (842 000 гривен до 1 декабря 2017 года).

Также отмечается, что по решению директора Бюро, согласованному руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), детективы НАБУ смогут расследовать преступления, отнесенные к подследственности других следственных органов (в соответствии со ст. 216 Уголовного процессуального кодекса).

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Следовательно, вопрос решения подследственности будущих уголовных производств в отношении председателей местных госадминистраций будет решаться с учетом условий совершения преступления в каждом конкретном случае.

Напомним, ранее НАБУ показало схему хищения средств при закупке "топлива Минобороны".