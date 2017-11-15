Простые армейские будни: убийства, стрельба, хищения на миллионы

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Что ни день, то в военных формированиях подчиненных министерству обороны или же МВД происходит преступление. Кражи, избиения, убийства, дезертирства — не полный список беспредела, допущенного людьми в погонах и с оружием. Большую часть происшествий командование пытается скрыть, а то, что становится достоянием общественности, шокирует.

Выпили. Постреляли. Украли

13 ноября в городе Попасная Луганской области были задержаны двое военнослужащих, которые в состоянии алкогольного опьянения ранили из автомата пожилую женщину.

Как рассказали в местной полиции, парочка контрактников сбежала в самоволку из воинской части А-3715 вместе с с двумя автоматами АКС. Бойцы вызвали такси и пытались договориться с водителем о поездке в Харьков, в объезд блок-постов. Водитель отказался и отвез их на ж/д станцию города Попасная. Но и там им не повезло уехать в Харьков, тогда бойцы набрали водки и пили до утра.

Но уже около 7 часов они зашли в один из подъездов ближайшей многоэтажки и начали стучать в каждые двери. На 7-м этаже им открыла пожилая женщина, в которую они выстрелили и сбежали. На улице они тоже зачем-то стреляли в воздух, а потом забежали в соседний подъезд, где их и задержали приехавшие полицейские. Чего хотели военные, зачем прострелили ноги 63-летней местной жительницы, пытаются выяснить следователи.

"Командование категорически осуждает недостойное поведение. Такой поступок разрушает доверие к военнослужащим и порочит победу и мужество всех воинов, которые защищают мир и единство нашей страны от российско-оккупационных захватчиков. Таким не место в рядах Вооруженных сил Украины и они должны ответить в соответствии с законом", – заявили в штабе АТО после инцидента.

Но если бы это было единственное ЧП. Незадолго до этого военнослужащий запорожской воинской части 3029, под Мариуполем, убил сослуживца. Как уверяют в воинской части, это было убийство по неосторожности. Якобы 24-летний военнослужащий перезаряжал оружие и шальная пуля убила 22-летнего солдата. Оба военных прибыли в зону АТО на службу по контракту около трех недель назад. До этого они около года проходили срочную службу.

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А уже в глубоком тылу, на Киевщине, военная прокуратура обнаружила хищение военного имущества на сумму около 2 миллионов 326 тысяч гривен в воинской части 3077 Национальной гвардии. По результатам проведенной внеплановой инвентаризации имущества связи на объединенном складе связи указанной части, выявлена недостача: радиостанций, ноутбуков, системных блоков, мониторов, коммутаторов и другого военного имущества. Подозреваемый в растрате начальник склада сбежал и сейчас он объявлен в розыск, суд выдал разрешение на его задержание.

Военная прибыль

Чтобы в рядах вооруженных сил стало меньше криминала, нужно менять систему управления и систему ответственности, считает военный эксперт Олег Жданов.

"Прежде всего, надо мотивировать людей решивших идти на службу. Тот контракт, который им предлагается сегодня, он не соответствует рыночным запросам. Низкая зарплата не стимулирует добросовестно выполнять свои служебные обязанности, как и отсутствие системы контроля за военнослужащими. Нет механизма наказания военной службой правопорядка (ВСП). У нас есть военная прокуратура, которая уже занимается вопросами выходящими за пределы воинской части, а внутри воинской части нарушениями должна заниматься ВСП, но у нее кроме дисциплинарных методов воздействия нет ничего. Они не получили статуса правоохранительного органа. И плюс сама система государства построена таким образом, что тебя не накажут. Можно найти способ уйти от наказания, что мы наблюдаем во всем государстве, а армия — это зеркало государства отображающее то, что творится по всей стране", — комментирует РИА Новости Украина Олег Жданов.

Основная проблема армии в том, что не проводится нормальный отбор контрактников. Из-за страха потери власти, берут на службу всех, кого попало, подчеркивает эксперт.

"В Нацгвардию для поддержания конституционного порядка на территории страны, то есть, для войны с собственным народом, который выйдет на протест, набирают как можно больше солдат из-за страха потерять власть. Но так как нет высокой мотивации, конкурсного отбора, берут всех подряд. Вместо того, чтобы по настоящему мотивировать рекрута, чтобы в военкомате выстраивалась очередь, был квалифицированный отбор, у нас гребут без разбора. Контрактники должны сами приходить в специальные вербовочные пункты, как за границей. Прежде всего, они должны пройти психолога, который и решает — брать на службу человека или нет. У нас этого ничего нет, более того, контрактник за свои деньги проходить медкомиссию и едет к месту прохождения службы. Мы собираем самых худших в армию, готовых служить за 7000-10000 гривен, где заняться не чем, никакой реальной боевой подготовки нет. Вечерком они покупают себе спиртное и это все заканчивается драками, перестрелками и побегами", — отмечает Олег Жданов.

Более того, хищения имущества в армии явление довольно привычное, все только зависит от суммы. Если прапорщик украл со склада на 2 миллиона, то замминистра обороны увел на 150 миллионов топлива и был взят на поруки Героем Украины, это говорит о полной деградации в армии.

"Никто не собирается заканчивать войну, потому что она очень выгодна. Можно легко воровать миллионами и все списывать на АТО. При этом, на тот криминал который твориться на линии соприкосновения закрывают глаза", — подчеркивает Олег Жданов.