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    Директор НАБУ Сытник: я готов к арестам и жизни в оппозиции

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    Глава Национального антикоррупционного бюро прокомментировал противостояние с Национальным агентством по предотвращению коррупции.
    Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. События вокруг  Национального антикоррупционного бюро является давлением власти в связи с расследование резонансных дел, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

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    "Надо быть совсем наивным, чтобы не понимать, что те дела, которые мы сегодня расследуем, власть так просто не оставит. Начиная от Мартыненко, Насирова,"рюкзаков" и заместителя министра МВД и других", — сказал Сытник в комментарии "5 каналу".

    По его словам, в НАБУ ожидали такой реакции: "Ждали, что будет медийная атака с применением всех подконтрольных ресурсов, в том числе таких как НАПК. Я не исключаю, что будут и дальнейшее использование административного ресурса, такое как подозрения и аресты", — добавил он.

    Сытник заявил, что готов к арестам и готов "жить в оппозиции".

    Напомним, свекровь председателя НАПК Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос. Позднее женщина подала заявление в полицию и была госпитализирована.

    НАБУ обвиняет директора НАПК Наталью Корчак и ее мужа в использовании автомобиля и паркоместа, которые были не задекларированы.

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