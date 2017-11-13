Директор НАБУ Сытник: я готов к арестам и жизни в оппозиции

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. События вокруг Национального антикоррупционного бюро является давлением власти в связи с расследование резонансных дел, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Надо быть совсем наивным, чтобы не понимать, что те дела, которые мы сегодня расследуем, власть так просто не оставит. Начиная от Мартыненко, Насирова,"рюкзаков" и заместителя министра МВД и других", — сказал Сытник в комментарии "5 каналу".

По его словам, в НАБУ ожидали такой реакции: "Ждали, что будет медийная атака с применением всех подконтрольных ресурсов, в том числе таких как НАПК. Я не исключаю, что будут и дальнейшее использование административного ресурса, такое как подозрения и аресты", — добавил он.

Сытник заявил, что готов к арестам и готов "жить в оппозиции".

Напомним, свекровь председателя НАПК Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос. Позднее женщина подала заявление в полицию и была госпитализирована.

НАБУ обвиняет директора НАПК Наталью Корчак и ее мужа в использовании автомобиля и паркоместа, которые были не задекларированы.