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    Аналитика и комментарии

    НАБУ vs НАПК. О природе скандальных разборок

    (обновлено: )26
    Национальное антикоррупционное бюро схлестнулось с Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции. По мнению экспертов, публичное противостояние НАБУ и НАПК дискредитирует систему правоохранительных органов.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    В Украине очередной громкий скандал. На этот раз – между Национальным антикоррупционным бюро и Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции. Хроники конфликта и их причины – в обзоре РИА Новости Украина.

    "Перепалка" и запертый детектив

    Сначала между НАПК и НАБУ возникла заочная "перепалка". НАБУ якобы не выслало Нацагентству ответ на запрос в положенный срок. В результате НАПК выписало предписание главе НАБУ Артему Сытнику, а тот, в свою очередь, вызвал главу НАПК Наталью Корчак на допрос.

    Андрей Портнов. Архивное фото
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    Позднее ситуация получила довольно необычное развитие. Свекровь Корчак вечером 10 ноября закрыла в квартире детектива НАБУ, который пришел вручить ей, как свидетелю, повестку на допрос. По информации НАБУ, женщина выразила желание быть опрошенной на месте и пригласила детектива в квартиру. После допроса в момент подписания протокола она позвонила своему сыну (мужу Корчак), а после этого отказалась подписывать протокол, заперла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ.

    На место инцидента прибыла и сама Корчак с супругом. В итоге детектив покинул квартиру, где был заперт, а свекровь госпитализировали. В НАБУ заявили, что будут дополнительно обращаться к Нацполиции, чтобы она разобралась в возникшей ситуации, однако столичная полиция открыла уголовное производство о незаконном нарушении неприкосновенности жилья со стороны сотрудника НАБУ. 

    Что происходит в НАПК

    Корчак допросили в НАБУ и, как сообщали источники в правоохранительных органах, допрос шел по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.

    В НАБУ позднее сообщили, что ведут досудебное расследование по факту совершения должностными лицами НАПК коррупции действий с целью возможного получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах, совмещенной с вымогательством.

    "Следствие не исключает, что указанные должностные лица НАПК могли действовать в составе организованной группы", — уточняли в Бюро.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
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    Вместе с тем на днях появилась информация о возможных фальсификациях в НАПК проверок электронных деклараций чиновников. Так, экс-руководитель департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни НАПК Анна Саламатина заявила, что в ведомстве проверки е-декларирования фальсифицируются, а его деятельность контролирует Администрация президента.

    Ее заявление наделало немало шуму, а пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко сообщил, что Петр Порошенко назвал информационной войной последние заявления о взятках в НАПК и обвинения представителей Администрации президента.

    "Президент считает категорически неприемлемым информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и наносит ущерб общественным интересам", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

    Также бывший член НАПК Руслан Радецкий уточнил, что Соломатина причастна к тем правонарушениям в агентстве, о которых сама же и рассказала. По его словам, Соломатина, уволенная за финансовые махинации, решила выступить в роли антикоррупционера.

    Сытник метит в президенты?

    На фоне разразившегося скандала Сытник считает, что события вокруг НАБУ являются давлением власти в связи с расследование резонансных дел.

    "Надо быть совсем наивным, чтобы не понимать, что те дела, которые мы сегодня расследуем, власть так просто не оставит. Начиная от Мартыненко, Насирова,"рюкзаков" и заместителя министра МВД и других", — сказал он.

    Свекровь главы НАПК заблокировала в квартире детектива НАБУ. Видео
    facebook.com/nabu.gov.ua
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    По его словам, в НАБУ ожидали такой реакции: "Ждали, что будет медийная атака с применением всех подконтрольных ресурсов, в том числе таких как НАПК. Я не исключаю, что будут и дальнейшее использование административного ресурса, такое как подозрения и аресты", — добавил он. 

    Сытник также отметил, что готов к арестам и готов "жить в оппозиции".

    По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, публичные разборки между НАБУ и НАПК – это полная дискредитация системы правоохранительных органов, а Сытник начал верить в то, что может быть следующим кандидатом на пост главы государства.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
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    "Тут трудно не согласится с генпрокурором, ведь у нас в минувший четверг абсолютно никто не заметил комитета Рады, где обсуждалась как раз скандальная ситуация с запуском Государственного бюро расследований и с тем, что с 20 ноября у прокуратуры нет права вести следствие. Он прямо сказал, что мы дореформировались до коллапса правоохранительной системы, а плюс, когда на это накладываются политические амбиции ряда руководителей, я не знаю, кто вдувает Сытнику в уши, но, похоже, он серьезно начал верить в то, что он может быть следующим кандидатом в президенты", — считает эксперт.

    Он также акцентировал, что политическое обострение в стране автоматически ведет к выяснению отношений между такими ведомствами.

    "Поскольку за каждой структурой у нас чья-то фигура маячит. Мы хорошо знаем, кто стоит за МВД, ГПУ, за НАБУ, и как раз обострение политической ситуации ведет к острому выяснению отношений, то есть когда конкурентная борьба, которая всегда была и есть, и, кстати, в большинстве стран мира есть конкуренция правоохранительных структур, но она в рамках, а у нас периодически выходит за рамки, ведь это не первый случай", — подчеркнул Золотарев.

    Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции было создано для проверки электронных деклараций чиновников, выявления в них нарушений антикоррупционного законодательства, а также фактов незаконного обогащения. В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро Украины создано для расследования коррупционных преступлений как физическими, так и юридическими лицами.

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