"Многоходовка" Порошенко с НАБУ обречена на провал – Портнов

РИА Новости Украина

В Украине – очередной конфликт между двумя ведомствами по борьбе с коррупцией. Так, на минувшей неделе разразился скандал между Национальным антикоррупционным бюро и Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции. Сначала между НАПК и НАБУ возникла заочная "перепалка". НАБУ якобы не выслало Нацагентству ответ на запрос в положенный срок. В результате НАПК выписало предписание главе НАБУ Артему Сытнику, а тот, в свою очередь, вызвал главу НАПК Наталью Корчак на допрос.

Ситуация на днях получила продолжение. Свекровь Корчак вечером 10 ноября закрыла в квартире детектива НАБУ, который пришел вручить ей, как свидетелю, повестку на допрос.

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По информации НАБУ, женщина выразила желание быть опрошенной на месте и пригласила детектива в квартиру. После допроса в момент подписания протокола она позвонила своему сыну (мужу председателя НАПК), после чего отказалась подписывать протокол и заперла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ.

Позже сама Корчак с мужем прибыли на место инцидента. В итоге детектив покинул квартиру, где был заперт. В НАБУ подчеркнули, что будут дополнительно обращаться к Нацполиции, чтобы они разобрались в возникшей ситуации. Вместе с тем полиция Киева открыла уголовное производство о незаконном нарушении неприкосновенности жилья со стороны сотрудника НАБУ.

Юрист Андрей Портнов выразил мнение, что ситуация с дискредитацией НАБУ – "многоходовка" главы государства Петра Порошенко.

"Наблюдаю за многоходовой спецоперацией Президента Порошенко против НАБУ. Делает вид, что это не он и что никто не координирует эту работу из единого центра управления. Фабула традиционно примитивная — начальник НАБУ нарушил какую-то инструкцию, надо составить протокол, а потом, ничего не поделаешь, — в независимый суд", — написал Портнов в Facebook.

Пост Андрея Портнова в Facebook

Он отметил, что таких примитивных выпадов ранее еще не было.

"Поиграете эту партию. Вместе с прокурором, начальником КГБ, МВД и НАЗК. Мат в один ход", — подытожил Портнов.