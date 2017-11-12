Свекровь и НАБУ. Полиция открыла уголовное дело

КИЕВ, 12 ноя — РИА Новости Украина. Полиция Киева открыла уголовное производство о незаконном нарушении неприкосновенности жилья со стороны сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В Святошинское управление полиции Киева обратилась с заявлением киевлянка и сообщила, что 10 ноября около 18.00 работник НАБУ незаконно проник в ее квартиру", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья). Имени заявительницы и сотрудника НАБУ в полиции не назвали.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины прокомментировало ситуацию с вручением повестки родственнице главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак допросили по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.