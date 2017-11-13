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    Политика

    Испания отказала НАБУ в экстрадиции Онищенко - СМИ

    (обновлено: )12150
    Как признался сам Александр Онищенко, Испания не будет его выдавать украинской стороне, запрос на экстрадицию отклонен.
    Александр Онищенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Национальная судебная палата Испании отказала НАБУ в аресте и экстрадиции экс-нардепа Александра Онищенко. 

    Александр Онищенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    Запрос НАБУ в Испанию был направлен еще в декабре.

    "У меня уже есть два судебных решения, в Испании и в Италии. Это — аналогичное немецкому решению", — сказал Онищенко "Стране".

    Ранее руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины обратилась в суд за разрешением на заочный судебный процесс в отношении нардепа Александра Онищенко.

    Александр Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

    Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

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