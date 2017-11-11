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    Общество

    Вручение повестки родственнице главы НАПК. В НАБУ дали комментарий

    (обновлено: )6310
    В НАБУ рассказали, что в действительности произошло, когда бюро прибыло к родственнице главы НАПК, чтобы вручить ей повестку.
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины прокомментировал ситуацию с вручения повестки родственнице главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.

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    "10 ноября 2017 года в рамках расследования производство по факту возможного внесения недостоверных данных в электронной декларации председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции детектив НАБУ прибыл по месту жительства родственников председателя НАПК с целью вручения повестки прибыть на допрос", —  передает пресс-служба НАБУ.

    "Последняя выразила желание быть опрошенной на месте и пригласила детектива в квартиру. После допроса в момент подписания протокола она позвонила своему сыну (мужу Председателя НАПК), после чего отказалась подписывать протокол и закрыла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ.

    Пока он находился в квартире на место прибыла председатель НАПК вместе с мужем и сообщила работникам НАБУ извне, что будет вызывать на место происшествия СМИ. Работники Бюро вызвали 102 и к каким силовых действий не прибегали ", — говорится в сообщении.

    Также в пресс-службе отметили, что "пока детектив покинул помещение свидетеля".

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак допросили по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.

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