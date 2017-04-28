Корчак о "тайных" декларациях военных прокуроров и сотрудников СБУ

Обнародование е-деклараций военных прокуроров и работников СБУ — это тот вопрос, на который Нацагентство противодействия коррупции (НАПК) так и не нашло ответа, заявила глава ведомства Наталья Корчак.

"К НАПК обратился главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, указав нам на постановление об исключении из публичного доступа деклараций соответствующих лиц. Речь шла именно о прокурорах Военной прокуратуры и членах их семей. В постановлении Матиоса была такая мотивация: в соответствии с Законом Украины "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов", если существует угроза жизни, здоровью или имуществу соответствующих работников, то принимаются меры", — сказала Корчак в эфире телеканала ZIK.

Она пояснила, что это постановление о применении мер пресечения, связанных с уголовными производствами, и оно имеет временный характер до окончания этих уголовных производств.

Что же касается сотрудников СБУ, отмечает Корчак, то здесь сложилась другая ситуация. В Законе Украины "О предотвращении коррупции" есть статья 52, пункт 1, в которой указано, что порядок представления деклараций лиц, имеющих доступ к государственной тайне, осуществляется по той процедуре, которая определяется НАПК.

"Мы не имели возможности сразу утвердить особую процедуру подачи деклараций отдельных лиц, так как не имели доступа к такой информации. И поэтому в первую волну декларирования начали рабочие совещания с СНБО. Так, в отношении сотрудников СБУ выяснилось, что они практически все имеют доступ к государственной тайне. Поэтому мы не можем обнародовать их декларации и ставить под сомнение то, что написано в законе. Однако, все же я считаю, что антикоррупционный закон нужно адаптировать к тем военным событиям, которые сегодня происходят в Украине. Чтобы общество видело, военный прокурор, или генерал, или работник СБУ незаконно обогащается на войне", — резюмировала Корчак.

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Напомним, в середине апреля более 200 деклараций сотрудников Генеральной прокуратуры Украины и военных прокуратур исчезли из реестра Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК).