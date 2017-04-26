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    Политика

    Гройсман назвал главу НАПК "неадекватной"

    Тема:

    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации (405)

    (обновлено: )17910
    Премьер-министр Украина Владимир Гройсман подчеркнул, что придерживается своей ранее озвученной точки зрения о необходимости написать заявление об отставке всему руководству НАПК.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украина Владимир Гройсман назвал руководителя Национального агентства по предотвращению коррупцию (НАПК) Наталью Корчак "неадекватной" после доклада министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщившего о фактах начисления руководством НАПК самим себе больших премий и надбавок.

    "Я получил письмо от "малоизвестного" депутата Лещенко относительно деятельности госпожи Корчак и господина Радецкого по начислению необоснованных премий и надбавок… Зарплата главы НАПК Корчак за октябрь (2016 года — Ред.) составила 121 тыс грн при том, что оклад составлял 29 тыс, за выслугу — 50%, за интенсивность — 100%, премия — 60%, дополнительно на командировки — 30 тыс", — приводит слова Авакова УНИАН.

    Гройсман советует членам НАПК подать в отставку
    канал "112 Украина" в YouTube
    Гройсман посоветовал Корчак подать в отставку: вы провалили все, что могли

    Также глава МВД сообщил о наличии писем от НАПК с требованием расследовать деятельность членов НАПК Руслана Радецкого и Руслана Рябошапки.

    "То есть она (Корчак — Ред.) требует расследовать деятельность двух своих заместителей", — подчеркнул Аваков.

    В свою очередь, Гройсман поручил проработать механизмы расследования и оценки деятельности руководства НАПК.

    "Я ничего не имею против НАПК, но мне кажется, что руководитель не в адеквате", — сказал премьер.

    Также Гройсман подчеркнул, что придерживается своей ранее озвученной точки зрения о необходимости написать заявление об отставке всему руководству НАПК.

    Ранее Гройсман посоветовал Корчак и всем членам НАПК подать в отставку в связи с проблемами в работе реестра электронных деклараций. В свою очередь Корчак заявила, что не подаст в отставку.

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