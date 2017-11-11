Свекровь главы НАПК попала в больницу и заявила в полицию на НАБУ

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак обвинила детектива НАБУ в превышении полномочий. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, она рассказала свою версию вчерашних событий, когда детектив НАБУ пришел с повесткой к ее свекрови и оказался взаперти.

"В результате ночных событий мать моего мужа, Надежда Ивановна Тимер-Булатова, обратилась в полицию с заявлением о превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконного проникновения в жилище физического лица", — написала Корчак.

"Именно благодаря ВАШИМ методам работы мать моего мужа госпитализирована", — подытожила Корчак.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины прокомментировало ситуацию с вручения повестки родственнице главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак допросили по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.