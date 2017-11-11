наверх
11.11.201711:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Свекровь главы НАПК попала в больницу и заявила в полицию на НАБУ

    (обновлено: )14701
    Корчак рассказала свою версию вчерашних событий, когда детектив НАБУ пришел с повесткой к ее свекрови и оказался взаперти.
    Наталья Корчак
    УНИАН

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Глава Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак обвинила детектива НАБУ в превышении полномочий. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

    Свекровь главы НАПК заблокировала в квартире детектива НАБУ. Видео
    facebook.com/nabu.gov.ua
    "В заложниках" у свекрови главы НАПК. Появилось видео с детективом НАБУ

    Так, она рассказала свою версию вчерашних событий, когда детектив НАБУ пришел с повесткой к ее свекрови и оказался взаперти.

    "В результате ночных событий мать моего мужа, Надежда Ивановна Тимер-Булатова, обратилась в полицию с заявлением о превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконного проникновения в жилище физического лица", — написала Корчак.

    "Именно благодаря ВАШИМ методам работы мать моего мужа госпитализирована", — подытожила Корчак.

    Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины прокомментировало ситуацию с вручения повестки родственнице главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак допросили по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Гройсман
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова