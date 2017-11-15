В Раде нардепа заставили выступать на украинском языке

На пленарном заседании Верховной Рады в среду заместитель председателя парламента Оксана Сыроид заставила нардепа от партии "Наш край" Антона Киссе выступать на украинском языке, сообщает "Украинская правда".

Это произошло во время объявления заявлений от фракций.

Когда к трибуне подошел Киссе и начал говорить на русском, Сыроид заявила ему, что он должен разговаривать в Раде исключительно на украинском языке.

В ответ Киссе сказал, что пока не владеет государственным языком, но посещает курсы и через месяц попытается говорить на украинском.

Сыроид позволила говорить на русском только одну минуту.

Ровно через минуту заместитель председателя парламента выключила русскоязычному нардепу микрофон.

Он пытался уговорить ее позволить договорить до конца, однако Сыроид снова сказала ему, что если он хочет продолжить, то должен говорить на украинском языке.

"На украинском, наверное болгарском, если получится", — сказал ей Киссе.

После недолгого спора, он начал говорить на ломаном украинском языке.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина будет защищать украинский язык, "не нарушая прав других языков", несмотря на то, что сегодня языковый вопрос остается объектом спекуляций.