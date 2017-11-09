наверх
09.11.201711:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Гройсман: языковой вопрос остается объектом спекуляций

    Тема:

    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (270)

    (обновлено: )7203
    Премьер-министр опубликовал поздравления по случаю Дня украинской письменности и языка. Гройсман считает, что "язык часто используют как инструмент гибридной войны".
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Украина будет защищать украинский язык, "не нарушая прав других языков", несмотря на то, что сегодня языковый вопрос остается объектом спекуляций, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

    фото из открытых источников
    Украина: сверхзадача - вырвать русский язык с корнем

    Поздравление премьера опубликовано 9 ноября по случаю Дня украинской письменности и языка.

    Ранее Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. Венгрия и Румыния заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

    "От имени правительства и от себя лично поздравляю с Днем украинской письменности и языка!.. Сегодня украинский язык является государственным, однако языковой вопрос остается объектом спекуляций. К сожалению, язык часто используют как инструмент гибридной войны, в которую, не по нашей воли, втянута Украина. Правительство понимает важность развития украинского языка, осознает необходимость его защиты как важного социокультурного фактора в современных сложных геополитических условиях", — заявил Гройсман.

    В поздравлении Гройсман также заверяет, что власти будут способствовать распространению и защите украинского языка, при этом "никоим образом не нарушая права других языков и их носителей".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Украины и России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова