Гройсман: языковой вопрос остается объектом спекуляций

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Украина будет защищать украинский язык, "не нарушая прав других языков", несмотря на то, что сегодня языковый вопрос остается объектом спекуляций, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Поздравление премьера опубликовано 9 ноября по случаю Дня украинской письменности и языка.

Ранее Петр Порошенко подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. Венгрия и Румыния заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине.

"От имени правительства и от себя лично поздравляю с Днем украинской письменности и языка!.. Сегодня украинский язык является государственным, однако языковой вопрос остается объектом спекуляций. К сожалению, язык часто используют как инструмент гибридной войны, в которую, не по нашей воли, втянута Украина. Правительство понимает важность развития украинского языка, осознает необходимость его защиты как важного социокультурного фактора в современных сложных геополитических условиях", — заявил Гройсман.

В поздравлении Гройсман также заверяет, что власти будут способствовать распространению и защите украинского языка, при этом "никоим образом не нарушая права других языков и их носителей".