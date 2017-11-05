Украина: сверхзадача - вырвать русский язык с корнем

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Обычная украинская школа в спальном районе. Перемена. Старшеклассники живо обсуждают какие-то спортивные события. Говорят между собой на русском. Интересуюсь: не было ли распоряжений общаться на переменах только на государственном языке? Школьники смотрят с недоумением — наверное, шутит дядя?

Какие шутки. В соцсетях уже появлялись снимки объявлений соответствующего содержания. В телеэфирах звучали заявления политиков-националистов: за разговоры учителей и детей на русском языке — иногда можно бить и батогами.

"Молодежь из страны бежит, вот проблема"

Знакомые педагоги вносят ясность: о распоряжениях относительно перемен не слышали: "по крайней мере, у нас точно не было, ну а где-то, может, и было"; образовательный процесс идет на украинском, после звонка каждый волен общаться на том языке, на каком удобнее, никто за этим специально не следит. "А если скажут следить?— Тогда и посмотрим…".

"Да вряд ли такого дойдет — на переменах следить. У нас дети украиноязычные… в основном. Какие вопросы? Хотя и русскоязычные семьи тоже есть, но для детей из таких семей язык — не проблема. Если даже в семьях говорят только на русском языке, дети освоили украинский еще с младших классов", — рассказывает один из преподавателей. По его словам, "все эти языковые страсти… их у нас и нет, все это раздувают политики, а народ совсем другими вопросами интересуется".

"Какими вопросами?" — "Цены, зарплаты…" — "А молодежь, что молодых волнует?" — "Молодежь… Молодежь из страны бежит. Только выучили их, смотришь — а они уже упорхнули. Не все, конечно, но… Вот где проблема: у них здесь будущего нет, не видят они будущего".

Украина — страна сложная. В Киеве может быть одна "картинка", во Львове другая, а в Одессе — совсем третья. И все проблемы — экономические, языковые, социальные — переплелись в тугой узел, который постмайданная власть решила не распутывать терпеливо, а рубить с плеча.

По данным социологических исследований, 31% украинцев считают русский язык родным, около 60% граждан Украины пользуются русским языком дома и вне дома (по другим данным — около 40%). В то же время русских школ на Украине с каждым годом становится все меньше, сейчас их осталось лишь 9,4%.

Скоро и совсем не останется: согласно скандальному закону "Об образовании", с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе, а с 2020 года их и вовсе ликвидируют. Нынешняя украинская националистическая власть намерена буквально "вырвать" русский язык из образования и культуры, из жизни страны.

"Целенаправленное наступление…"

Новации образовательного закона возмутили Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию. В Будапеште даже пригрозили бойкотировать все евроинициативы Киева. Пошли жалобы в международные организации.

Украинские власти всячески стараются западных соседей успокоить. При этом позицию РФ (не очень-то четко и обозначенную) официальный Киев учитывать просто не собирается — это ведь, по версии украинских властей, государство — "агрессор"…

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"Столкнувшись с резким неприятием дискриминационных положений закона "Об образовании" со стороны стран-членов ЕС, киевский режим пытается сделать вид, что ничего страшного не произошло, и обещает Варшаве, Бухаресту, Будапешту, Софии и другим столицам, что образованию на их языках на Украине ничто не угрожает. Тогда у нас возникает вопрос: а кому же тогда грозит? Против кого написаны, разработаны и внедряются все эти нововведения?", — сказала на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "получается, что все эти меры применяются исключительно и только в отношении русскоязычного населения и русского языка".

Захарова подчеркнула, что "если проанализировать выдвинутые за последние годы все законодательные инициативы украинской стороны, то становится очевидно, что идет целенаправленное наступление на русский язык и права русскоязычного населения Украины".